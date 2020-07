Posa del tappetino di asfalto su Via Michele Mazzella

I giorni 8 e 9 luglio dalle 04:00 alle 18:00 e comunque fino al termine dei lavori, è fatto divieto di sosta su via Michele Mazzella (tratto compreso tra Piazza degli Eroi, incrocio Via Variopinto e via delle Ginestre).

Giovedì 9 luglio, lungo lo stesso tratto di strada, è fatto inoltre divieto di circolazione a qualsiasi veicolo.

Sarà istituito un senso unico su via Leonardo Mazzella da incrocio con via Foschini e parcheggio di via Leonardo Mazzella.

I veicoli provenienti da Via delle Ginestre dovranno girare a destra in direzione farmacia Sant’Anna.

In via Variopinto è istituito divieto di circolazione eccetto per i residenti che potranno accedere in entrambi i sensi di marcia da via dello stadio e/o via Casciaro.

In quella fascia oraria saranno disattivati i varchi 1 e 2 per permettere il raggiungimento di via delle Terme e zone limitrofe