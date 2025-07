Portoni Scorrevoli Tagliafuoco: Sicurezza e Conformità Normativa

La sicurezza in ambienti di lavoro, specialmente quando si tratta di settori industriali, è una delle preoccupazioni principali di ogni responsabile. Per sostenere le attività quotidiane, è fondamentale garantire un alto standard di sicurezza, per poter garantire alla tua attività un adeguato livello di protezione. In particolare, se la tua attività implica la gestione di superfici di grandi dimensioni, potrebbe essere necessario assicurare delle misure di prevenzione aggiuntive, come i portoni scorrevoli tagliafuoco.

I portoni scorrevoli tagliafuoco con marcatura CE sono ideali per compartimentare superfici di grandi dimensioni e sono idonei per chiusure industriali. Queste soluzioni sono conformi alle normative UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016, garantendo così un livello avanzato di protezione e sicurezza durante ogni fase del lavoro.

Sottolineo l’importanza del modello “CROSSWALK 120”, uno dei più apprezzati nella gamma. Questo portone scorrevole, disponibile a un’anta, due ante e con porta pedonale, è certificato con marcatura CE secondo le normative UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016 nella classe EI 120. Il Crosswalk 120 offre diversi vantaggi, tra cui la modularità e la facilità di installazione.

La sua struttura è progettata per essere molto semplice da installare, e la possibilità di configurare il modello secondo le esigenze specifiche dell’ambiente (ad una o due ante, con l’inserimento di una porta pedonale) lo rende estremamente versatile. Quando viene utilizzato come un normale portone, l’apertura e la chiusura procedono senza impedimenti. Tuttavia, in caso di incendio, è stato progettato per chiudersi automaticamente, creando una barriera efficace contro l’avanzata del fuoco. Questo permette di contenere l’incendio e limitare i danni, aumentando le possibilità di salvaguardare persone e beni.

La sicurezza è una priorità assoluta, e scegliendo prodotti come i portoni scorrevoli tagliafuoco potrai garantire al tuo business un ambiente sicuro e protetto, in conformità con le normative di riferimento. Scopri di più visitando la pagina dedicata ai portoni scorrevoli tagliafuoco sul sito Fael Security.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.