Porto turistico, tra lodo e TAR a Lacco Ameno è sempre più caos…

Ida Trofa | Lacco Ameno, tra Lodo e TAR, è ancora caos e guerra sul porto turistico. Il comune si costituisce contro la Marina di Capitello Scarl per la riforma dei dispositivi che, per ora, danno ragione al gestore privato Giuseppe Perrella. La contesta politica sugli approdi lacchesi prosegue.

A gettare acqua sul fuoco (e provare a salvare i suoi atti) è la Giunta Pascale che con due dispositivi e il voto unanime annuncia il continuo della battaglia legale.

Dopo la bocciatura in Consiglio di Stato sull’affare diportismo, la vicenda è tutt’altro che chiusa e si gioca a più mani e su più tavoli. Il tentativo, evidente, è quello di fare fuori la Scarl e a andare avanti con il nuovo bando per nuovi incarichi e nuovi affidamenti.

Il ricorso al TAR

Come prima mossa, è stato stabilito di demandare al Responsabile del I Settore Affari Generali — Servizio Legale Avv. Lucrezia Galano gli atti di gestione al fine di garantire la difesa dell’Ente nel giudizio instauratosi a seguito di ricorso per motivi

aggiunti innanzi al T.A.R. Campania — Napoli avverso e per l’annullamento, previa sospensione e concessione di misura cautelare ante causam, della diffida del legale averso il rappresentante della Scarl Perrella (prot. n. 0003316/2020 del 25.03.2021), con la quale il Sig. Sindaco del Comune di Lacco Ameno ha ingiunto alla Società ricorrente di lasciare ad horas libere da cose e persone le aree demaniali oggetto del contratto del 2017 e di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dell’interesse della ricorrente, nonché per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo del giudizio, del provvedimento del Dirigente del V Settore Lavori Pubblici, Enzo D’Andrea ( prot. n. 020200008187 del 14.08.2020) , con il quale si è disposta la revoca della concessione di “Riqualificazione del sistema degli ormeggi per la nautica da diporto mediante la concessione della progettazione, dell’esecuzione e della gestione degli approdi del Comune di Lacco Ameno per cinque anni” la stipulata con Contratto di concessione del 28 marzo 2017, della comunicazione di avvio del procedimento del 23 luglio 2020 a firma del Dirigente del V Settore Lavori Pubblici nella qualità di Responsabile del procedimento; della Nota prot. n. 8142/I del 13.08.2020 a firma del Sub-Commissario Vicario dell’Ente e di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto della Società ricorrente.

Per il procedimento viene riconfermato il duo di avvocato composto dall’ischitano Nicola Patalano ed il salernitano Lorenzo Lentini, con studio in Salerno al Corso Garibaldi, n. 103, professionista altamente specializzato in materia di concessioni

demaniali, in conformità al vigente “Disciplinare per il conferimento degli incarichi”;

Da qui la difesa dell’Ente nel giudizio instauratosi a seguito di ricorso per motivi aggiunti innanzi al T.A.R. Campania — Napoli avverso e per l’annullamento, previa sospensione concessione di misura cautelare.

L’arbitrato sui danni

In data 21gennaio 2021 è stato acquisito al prot. com. n. 677 atto di accesso all’arbitrato del Contratto del 2017 avente ad oggetto “Riqualificazione del sistema di ormeggi per la nautica da diporto mediante concessione della progettazione, dell’esecuzione e della gestione degli approdi del Comune di Lacco Ameno per cinque anni”, da parte della società “Marina di Capitello s.c.a.r:1”, con il quale la società ha richiesto, tra l’altro, la disapplicazione del provvedimento di revoca della concessione demaniale, l’accertamento di presunti inadempimenti contrattuali del Comune di Lacco Ameno, la condanna al pagamento di ingenti somme a titolo di risarcimento del danno e la proroga della concessione sino al 31 dicembre 2025.

Il 9 febbraio 2021 si è stabilito di promuovere la costituzione del Comune di Lacco Ameno, nel predetto arbitrato con nomina del difensore dell’Ente in persona dell’avv. Nicola Patalano, in data 10 giugno 2021 la segreteria del Collegio Arbitrale ha comunicato a mezzo pec sia il lodo parziale emesso in pari data, con cui il predetto Collegio Arbitrale ha respinto l’eccezione di incompetenza formulata dal Comune di Lacco Ameno, sia l’ordinanza separata, sempre in data 10 giugno 2021, con la quale è stato disposto il prosieguo del giudizio e l’espletamento della CTU.

E’, pertanto, interesse del Comune di Lacco Ameno di proporre impugnazione avverso e per la riforma sia del lodo parziale che dell’ordinanza del Collegio Arbitrale emessi.

Anche qui si rende necessario procedere alla nomina di un difensore e procuratore speciale La scelta è caduta ancora sull’avv. Nicola Patalano.