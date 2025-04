Porto turistico, Marina di Casamicciola “spogliata” di 5 dipendenti

Arriva un nuovo capitolo della “saga” casamicciolese sul porto turistico. Il Comune si organizza dopo la decisione di Giosi Ferrandino sulla gestione diretta estromettendo Cala degli Aragonesi, G.M. Nautica e in pratica anche Marina di Casamicciola. Adesso è stato deciso che proprio cinque dipendenti della società in house in liquidazione verranno distaccati presso il Comune, ovvero all’Ufficio per la Gestione del Porto Turistico diretto dall’ing. Gaetano Grasso.

Il distacco, previsto fino al prossimo 31 dicembre, è stato autorizzato dal segretario generale dott. Andrea Pettinato, responsabile dell’Area I – Affari Generali e Servizi alla Persona ed alle Imprese.

La determina richiama la “strategia” adottata da Giosi Ferrandino e la delibera del Consiglio comunale del 14 marzo che ha disposto «che, a partire dalla data di esecutività del summenzionato deliberato e sino al 31.12.2033, il Comune di Casamicciola Terme gestirà i servizi di portualità turistica nel porto turistico di Casamicciola Terme di cui alle precedenti concessioni n. 21/2008, (e successiva autorizzazione demaniale n. 1 del 19.04.2024), e n. 49 del 14.05.2008 (integrata e modificata dalla concessione demaniale n. 107 del 08.07.2009) mediante la modalità della gestione diretta in economia».

Si ricorda anche che «la società Marina di Casamicciola Srl Unipersonale, società partecipata al 100% dal Comune di Casamicciola Terme, con proprie risorse umane, gestiva per conto dell’Ente, l’area del porto turistico individuata dalla concessione demaniale marittima 21/2008».

Dopo la decisione di istituire l’Ufficio per la Gestione del Porto Turistico è sorta l’esigenza di attribuirgli «risorse umane con professionalità tali da garantire un’efficace gestione delle attività portuali». La delibera di Giunta del 29 marzo che ha adottato il PIAO 2025-2027 ha previsto appunto «l’assunzione a tempo determinato di n. 5 dipendenti per la gestione del porto turistico di Casamicciola Terme attraverso l’istituto del distacco».

Pettinato evidenzia che i dipendenti individuati «in virtù della lunga esperienza maturata presso la summenzionata società, sono in possesso della professionalità necessaria per supportare le attività richieste per la gestione del porto turistico di Casamicciola Terme».

Gli oneri per il distacco saranno a carico del Comune, «che provvederà al rimborso dei costi delle risorse umane sostenuti dalla società Marina di Casamicciola Srl Unipersonale».

I dipendenti distaccati temporaneamente presso il Comune Area VII Manutentiva Patrimonio Demanio ufficio gestione del porto turistico sono: Vetere Paolo, Morgera Vincenzo, Di Scala Marco, Mennella Giuseppe, Mennella Ciro. Tutti nella Marina di Casamicciola hanno svolto la mansione di operaio ormeggiatore, sommozzatore.

Con la medesima determina Pettinato ha anche approvato lo schema di convenzione che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti in distacco.