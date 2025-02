Porto Turistico di Sant’Angelo: al via alla procedura di gara

Il Comune di Serrara Fontana, come non ha fatto il comune di Lacco Ameno e che gestisce il porto di Sant’Angelo (al netto delle differenze tra i due approdi) ha ufficialmente avviato la procedura di gara per l’affidamento dei servizi ausiliari necessari alla gestione pubblica del porto turistico di Sant’Angelo. La determina n. 11 del 31 gennaio 2025, firmata dal Responsabile del Settore Demanio, Dott.ssa Rosanna Mattera, stabilisce i criteri per l’affidamento esterno dei servizi di ormeggio, disormeggio e guardiania.

Il contesto e la necessità dell’affidamento

Il Comune, titolare della concessione demaniale marittima per la gestione del porto, ha ritenuto imprescindibile garantire una vigilanza costante e qualificata per evitare disservizi che potrebbero compromettere la sicurezza della navigazione e la tutela delle strutture portuali. Per questo motivo, si è deciso di procedere con l’indizione di una gara pubblica, con aggiudicazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I dettagli del bando e le modalità di gara

La procedura di gara aperta è disciplinata dall’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e prevede una gestione telematica attraverso la piattaforma ASMECOMM. Il valore dell’appalto, stabilito in 139.474,19 euro (oltre IVA), comprende i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, che non sono soggetti a ribasso. La durata del contratto sarà dal 1° marzo al 31 dicembre 2025, con possibilità di proroga per un massimo di tre mesi in attesa dell’espletamento di una nuova gara.

Obiettivi e benefici attesi

L’Amministrazione Comunale ha evidenziato come l’affidamento esterno dei servizi sia finalizzato a migliorare la fruibilità del porto, garantendo un servizio di qualità superiore per i diportisti e incentivando un maggiore afflusso turistico, elemento cardine dell’economia locale. La gestione pubblica, supportata da operatori qualificati, mira a rendere il porto di Sant’Angelo un punto di riferimento per la nautica da diporto, assicurando standard elevati di sicurezza e accoglienza. E i risultati di cassa dell’attività “portuale” che si sviluppa a Sant’Angelo sono decisamente favorevoli e stanno portando già risultati positivi.

Le prossime fasi e la scadenza per la presentazione delle offerte

Per garantire l’efficienza del servizio, il termine di presentazione delle offerte è stato fissato a 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Una volta scaduto il termine, verrà nominata una commissione giudicatrice che procederà alla valutazione delle offerte, con l’obiettivo di individuare l’operatore più idoneo a garantire un servizio efficiente e professionale.

Trasparenza e digitalizzazione della procedura

La gara sarà condotta in piena conformità con le normative vigenti in materia di appalti pubblici, garantendo massima trasparenza e tracciabilità attraverso la digitalizzazione dell’intero processo. La documentazione relativa alla procedura è disponibile sulla piattaforma ASMECOMM e sul sito istituzionale del Comune di Serrara Fontana.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno nel miglioramento e nella valorizzazione del porto turistico di Sant’Angelo, con l’obiettivo di offrire un servizio efficiente e sicuro per residenti e turisti.