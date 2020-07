Porto gate a Lacco Ameno. 9 indagati per l’approdo a Perrella

Ida Trofa | Per il porto di Lacco Ameno arriva la chiusura delle indagini a carico d ex amministratori e funzionari del comune. Un procedimento che vede ben 9 indagati per reati contro la pubblica amministrazione.

La questione “project financing” è esplosa e ha investito in pieno tutti i protagonisti alla guida della macchina amministrativa e politica del Fungo in quest’ultimo quinquennio. Sarà, davvero, un agosto torrido.

Una vicenda annosa che giunge, ora, alla resa dei conti in un momento topico per il paese commissariato ormai dall’ottobre 2019 e in attesa di poter rieleggere i suoi nuovi, cari, vecchi, amministratori il prossimo 20 e21 settembre.

E, in questa vicenda, sono tutti coinvolti, ovviamente con ruoli diversi, chi da fustigatore di costumi e chi, invece, da accusato.

Il provvedimento che ora volge alle battute finali parte su un esposto lanciato da Carmine Monti e dal suo gruppo di Minoranza “Lacco Ameno c’è”. La Guardia di Finanza, dopo un lavoro certosino e meticoloso, fatto di accessi agli atti e verifiche dei procedimenti vagliati, ha notificato l’informativa di garanzia per tutti i componenti della giunta Pascale che avallarono l’atto, ovvero il sindaco Giacomo, il vicesindaco Giovan Giuseppe Zavota in testa con Di Meglio Antonio, nipote del grande elettore Agostino Polito e fedelissimo di Michele De Siano e l‘assessore (poi vicesindaco) Mimmo Miragliuolo.

Nelle maglie degli 007 delle fiamme gialle anche il segretario comunale dell’epoca, la dottoressa Marcella Montesano, l’assistente sociale Maria Mugione e, soprattutto, l’ex capo dell’ufficio tecnico Gaetano Grasso che, di fatto, curò l’intera procedura con l’altro nome eccellente dell’UTC finito sul banco degli imputati, però in qualità di responsabile dell’ufficio finanziario, l’architetto Alessandro delle Grottaglie.

Il procedimento sarebbe gravato anche su Salvatore Conte nei confronti del quale, però, non si procede perché deceduto.

Ironia della sorte fu Carmine Monti a denunciare brogli sulla gestione e concessione degli approdi da parte dell’amministrazione Pascale che indirizzava, stando agli estensori della denuncia, le manovre dei funzionari in favore della Società “Marina di Capitello scarl” dell’amministratore unico Giuseppe Perrella, indicato dai suoi ormai “ex“ delatori (oggi fanno parte della stessa fazione politica, ndr), apertamente, come uomo di fiducia del senatore Domenico De Siano, indicato come potente politico e sostenitore (all’epoca) di Giacomo Pascale attraverso la presenza tra le fila dello schieramento politico di maggioranza, del fratello Michele. Ora, come detto, Carmine Monti è nuovamente fedele alleato di Domenico De Siano.

Chi di denuncia ferisce di denuncia perisce

La classica parabola del figliol prodigo in salsa lacchese. Le denunce, a volte, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Le denunce a volte, spesso quando si parla di porto turistico in quel di Lacco, partono da chi non partecipa al banchetto.

Altre volte fanno sì che sia ben valido un vecchio adagio per cui, chi di denuncia ferisce, di denuncia perisce. Tutto già visto.



Il porto diventa lo spauracchio buono al momento opportuno. Nel 2015 a denunciare è Carmine Monti riuscendo a finalizzare l’ormeggio in procura di ben 9 avvisi di conclusione indagine. Ancora prima però, proprio all’epoca della sindacatura di Carmine Monti, ad esempio, Giacomo Pascale e Agostino Polito, si lanciarono anch’essi in un’accesa campagna contro la vicenda dell’affidamento del porto e sempre, evidentemente, con i medesimi obbietti: sedere accanto a Domenico De Siano nella gestione degli approdi e degli interessi economici e politici del paese. Era il 2012.

Cambiano gli addendi, ma il risultato non cambia.

Digressioni a parte, almeno in questa fase, si sono concluse le indagini preliminari afferenti gli esposti sul project financing della Marina di Capitello Scarl ed entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’ avviso di conclusione di indagine, i soggetti gravati dal procedimento potranno presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore; richiedere il compimento di atti di indagine; presentarsi per rilasciare dichiarazioni; chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio. L’ atto della procura equivale, come anzidetto, ad informazione di garanzia.

Gli indagati

Grasso Gaetano, Montesano Marcella, Pascale Giacomo, Zavota Giovangiuseppe, Di Meglio Antonio, Miragliuolo Domenico, Mugione Maria, Perrella Giuseppe, Alessandro Dellegrottaglie

I reati

Art. I10, 81 cpv. 323 — 353 c.p. – 353 bis, 476-479 c.p. per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con CONTE Salvatore – nei confronti del quale non si procede perché deceduto – in violazione di norme di legge e di regolamento ed al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune di Lacco Ameno, turbato fraudolentemente il procedimento amministrativo per la concessione di progettazione, costruzione e gestione relativa alla “riqualificazione del sistema di ormeggi per la nautica da diporto”, nonché turbato l’espletamento della procedura, cosi procurando intenzionalmente alla Marina di Capitello Scarl amministrata da PERRELLA Giuseppe un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nel lucrare il prezzo dei lavori attribuiti mediante procedura che prevede il diritto di prelazione per il proponente la cui proposta viene qualificata di pubblico interesse.

In particolare:

GRASSO Gaetano e MONTESANO Marcella, con Conte Salvatore, quali componenti della specifica “commissione di valutazione”, con decisione del novembre 2015, Grasso anche quale proponente la delibera di giunta comunale, PASCALE Giacomo, ZAVOTA Giovangiuseppe, DI MEGLIO Antonio, MIRAGLIUOLO Domenico, il primo quale Sindaco e gli altri quali assessori componenti la giunta comunale con delibera n. 42 del 6 novembre 2015, attribuivano “pubblico interesse” ad una proposta in “project financing” per la gestione dell’approdo turistico di Lacco Ameno, in contrasto con l’orientamento espresso dalla giunta e dal consiglio comunale, nonché dalla Regione Campania, che avevano indicato, quale possibilità di concedere in sub-concessione lo specchio acqueo, la procedura del concorso ad evidenza pubblica, nonché in violazione dello stesso codice che consente di utilizzare il project financing solo per l’effettuazione di lavori e non per l’espletamento di servizi dell’ Area generale di coordinamento Demanio marittimo della Regione Campania che consente di agire in deroga esclusivamente per un periodo non superiore ad anni uno.

Una procedura di affidamento di una concessione pubblica di valore di oltre 2.689.500,00 di euro, attività che doveva demandarsi ad una centrale di committenza.

E’ certamente, con la giunta, la posizione di Grasso (per altro già indagato per abuso di ufficio sempre sugli approdi lacchesi, ndr) quella più delicata. Gaetano Grasso, quale Rup e responsabile dell’ Area Tecnica, per gli inquirenti a scelto di utilizzare una “procedura ristretta” non adottabile nel caso di specie e comunque espletata con gravi violazioni in quanto priva dell’invito a partecipare entro 80 giorni ad operatori qualificati, priva della nomina della commissione che avrebbe dovuto verificare le diverse proposte, e conclusa con aggiudicazione a soggetto privo dei requisiti richiesti. Grasso avrebbe omesso di nominare la commissione di gara per la “procedura “ristretta”, omesso di effettuare la “aggiudicazione provvisoria”. Atto propedeutico all’aggiudicazione definitiva, omesso di considerare che non era mai stata valutata la presenza in capo al promotore dei requisiti richiesti dal Regolamento per l’attuazione del Codice degli Appalti, e per avere conseguentemente alterato falsamente con determina 21/2016, relativa all’“aggiudicazione definitiva” alla MARINA DI CAPITELLO Scarl, la regolarità amministrativa della procedura, per aver attribuito, con la determina nr. 35/2016, efficacia all’aggiudicazione definitiva pur essendo a conoscenza dell’esistenza di una situazione debitoria e contenziosa, tra la Marina di Capitello Scarl ed il Comune, situazione ostativa all’efficacia dell’atto. Grasso, evitando di astenersi dalla procedura e di chiedere di essere sostituito, essendo in evidente conflitto di interessi con Perrella Giuseppe, per effetto del decreto che dispone il giudizio emesso dal Tribunale di Napoli ufficio Gip nei confronti di entrambi per concorso in abuso d’ufficio nel procedimento 25027/15 Rgnr proprio in relazione al precedente affidamento alla Marina di Capitello della gestione degli approdi del Comune di Lacco Ameno.

Ulteriori addebiti vanno al sindaco Pascale Giacomo per avere omesso di attivare le procedure volte a sostituire Grasso Gaetano dall’incarico di Rup e Responsabile dell’ Area tecnica a cui era stato affidato di espletare le procedure di gara che vedevano partecipare la Marina di Capitello Scarl.

La posizione degli altri indagati

MUGIONE Maria, quale responsabile dell’ufficio finanziario del Comune di Lacco Ameno, per avere omesso di relazionare in modo completo e tempestivo sulla situazione debitoria e di contenzioso della Marina di Capitello Scarl con il predetto, situazione ostativa alla dichiarazione di efficacia della aggiudicazione definitiva.

-PERRELLA Giuseppe quale privato istigatore e destinatario dei vantaggi patrimoniali derivanti dalla procedura illegittima sopra descritta.

-DELLE GROTTAGLIE Alessandro perché con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in violazione di leggi e regolamenti, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune di Lacco Ameno, omettendo di ingiungere alla MARINA DI CAPITELLO Scarl il pagamento di tre verbali elevati dalla Capitaneria di Porto

Intenzionalmente procuravano alla predetta società l’ingiusto vantaggio di 9.000 euro con corrispondente danno dell’Amministrazione.