Porto di Sant’Angelo, i Di Palo restano fino a marzo. Poi la nuova gara per i servizi

Ugo De Rosa | L’Amministrazione comunale di Serrara Fontana ha deciso di prorogare l’aggiudicazione dei servizi portuali nell’approdo turistico di Sant’Angelo alla società dei Di Palo. Una breve proroga tecnica la cui necessità viene spiegata nella delibera adottata.

L’iniziativa rientra nel quadro della decisione di rinnovare la concessione demaniale marittima in capo al Comune, che in virtù delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sarebbe scaduta il 31 dicembre 2023. Ma il “diktat” della direttiva Bolkestein era stato superato in virtù della qualificazione di servizio pubblico locale di rilevanza economica. E dunque il responsabile del VI Settore Demanio dott.ssa Rosanna Mattera aveva proceduto al rinnovo in continuità amministrativa dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2029, «fatte salve successive modifiche di legge».

L’Amministrazione guidata da Irene Iacono intende continuare con la gestione diretta delle aree e dei servizi portuali, pur esternalizzando alcuni servizi. Infatti è stata confermata «la necessità di continuare a mantenere in capo al Comune medesimo la titolarità dei beni demaniali marittimi con le relative pertinenze e/o accessori e gestirli, come nelle precedenti stagioni turistiche, mantenendo in proprio la gestione del servizio “Porto” e la gestione della prefata concessione demaniale, esercitata attraverso l’assunzione diretta per concorso di personale qualificato (coordinatore e ormeggiatori/istruttori amministrativi), pur esternalizzando parallelamente alcuni servizi strumentali e accessori (ormeggio disormeggio guardiania e custodia), secondo un modello “misto” di gestione che ha riscosso l’apprezzamento e l’encomio per la qualità dei servizi resi da parte dei diportisti che si sono avvicendati in loco».

La Giunta evidenzia quindi il motivo della proroga, ricordando che il Comune «è concessionario oltre che degli specchi acquei anche delle aree a terra come riportati negli atti allegati ai documenti concessori per cui occorre, comunque, salvaguardare tutti gli aspetti legati all’esercizio della concessione stessa tenendo conto anche del periodo di bassa stagione quando il porto, per la particolare esposizione ai forti venti di scirocco, non permette la permanenza dei pontili a mare e la stanzialità delle barche nel periodo invernale è consentita per il solo ormeggio presso la banchina principale per motivi eccezionali».

Di conseguenza è importante «assicurare la presenza sui luoghi di personale qualificato per evitare disservizi che possano pregiudicare la piena operatività del porto e determinare pericolo alla sicurezza della navigazione».

In vista della passata stagione turistica, il servizio di assistenza all’ormeggio, disormeggio e di guardiania era stato aggiudicato alla società “S & Y” di Napoli per il periodo dal 14 aprile al 31 dicembre 2023. In vista della imminente scadenza del contratto, l’Amministrazione ha ravvisato la necessità ed urgenza «di tutelare il porto turistico di S. Angelo nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per la prossima stagione turistica 2024». Dando appunto indirizzo al Servizio Demanio «affinché attivi una proroga tecnica con la società aggiudicataria per il tempo strettamente necessario all’indizione ed espletamento di detta procedura di gara e, comunque, non oltre tre mesi dal 1.1.2024 al 31.03.2024».

Una delibera approvata urgentemente in virtù dei margini ristretti e che al contempo, per le procedure da attuare, dà indirizzo al responsabile del Servizio Finanziario, «sulla scorta dell’analisi finanziaria e dei costi effettuata dall’Ufficio Demanio in funzione del numero del personale da impiegarsi e delle spese da sostenersi, di prevedere nel bilancio 2024/2026 in corso di formazione l’importo di euro 20.550,96».

Dopo l’espletamento della gara per la prossima stagione ci sarà un nuovo aggiudicatario o saranno sempre i Di Palo a gestire i servizi portuali a Sant’Angelo?