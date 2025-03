Porto di Pozzuoli, la proposta irricevibile del sindaco di Bacoli

Mentre i sindaci dell’isola vengono tenuti lontani dal tavolo prefettizio (e non si comprende il motivo) il sindaco di Bacoli non ha perso l’occasione per diffondere le sue ovvietà: “Ho proposto in Prefettura di utilizzare anche il Porto di Baia ed il Pontile di Torregaveta per l’attracco di imbarcazioni da Ischia e Procida. Bacoli è pronta a dare un aiuto per accogliere i trasporti, su terraferma, dei cittadini ischitani e procidani. E viceversa. Per aiutare il Porto di Pozzuoli che, a causa del bradisismo, sta vivendo delle difficoltà.

Noi, ci siamo. Torregaveta e Baia. Due poli capaci di accogliere anche chi vuol venire a Bacoli, via mare. Sul primo, sono stati investiti centinaia di migliaia di euro per la messa in sicurezza. Sul secondo, tornerebbe ad una vocazione che già ha avuto in passato. Attraccare a Torregaveta, per più volte nel corso della giornata, permetterebbe ai nostri cugini isolani di poter facilmente salire sul treno, verso Napoli. E viceversa. Pochi minuti in mare e poco più di mezz’ora in treno. Il capolinea della Cumana è a pochi passi dal pontile. Da qui, sarebbe anche semplice poter visitare i Campi Flegrei o raggiungere l’ospedale Santa Maria delle Grazie. Stesso discorso vale per Baia, dove tra pochi mesi riaprirà la stazione. In questo caso, con mezzi idonei, sarebbe pensabile anche lo sbarco e l’imbarco, da e verso le isole, di auto”

Il sindaco di Bacoli non ha capito che il problema è quello dell’imbarco degli automezzi e dei bus e fa finta di non capire che i due moli che propone, Bacoli e Torregaveta, non sono adatti a consentire l’attracco dei traghetti che collegano Ischia e Procida con Pozzuoli. Inutile continuare a demolire questa proposta irricevibile perché, tra l’altro, potremmo parlare di viabilità, di chilometraggi e di tanto altro. Meglio seguire i vecchi adagi: a lavar la testa…

In questa storia, purtroppo, continuiamo a non avere voce ed è questo il lato peggiore del disco rotto che suona la Regione Campania. Un disco stonato, appunto, dove trova spazio anche Della Ragione. Davanti a certe proposte neanche l’autotune ci riesce…