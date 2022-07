Porto di Lacco Ameno, un’altra estate con Perrella. Il TAR rinvia al 7 settembre

Ida Trofa | La Marina di Capitello Scarl si conferma agli ormeggi del Porto di Lacco Ameno. Il TAR Campania ha rinviato l’udienza al prossimo 7 settembre. Un’altra estate alle bitte lacchesi per l’imprenditore Giuseppe Perrella. Il comune resta a guardare mentre i cittadini pagano il conto salatissimo delle scelte dei suoi inquilini amministratori.

La decisione del tribunale sembra un atto quasi dovuto, un passaggio legale, di fatto, obbligato atteso che recentemente anche i dipendenti della Maina di Capitello Scarl, nella prospettiva di perdere il lavoro si erano rivolti allo stesso tribunale depositando un intervento ad adiuvandum nel ricorso al registro 3003/2022 proposto dalla S.c.a.r.l. Marina Del Capitello di Napoli, in persona dell’Amministratore Unico Giuseppe Perrella, difeso dall’Avv.to Enrico Angelone contro il Comune di Lacco Ameno Terme, in persona del Sindaco rappresentato dall’Avv.to Lorenzo Lentini.

Proprio il TAR, questa mattina, ha rinviato tutto a dopo l’estate quando si è riservato di decidere nel merito per “l’annullamento previa sospensiva “della Deliberazione di G.C. n. 61 del 27.04.2022 con la quale l’amministrazione comunale ha confermato le tariffe per l’assegnazione dei posti di ormeggio nell’ambito dell’Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno. “Servizio a domanda individuale. D.M. Interno 31.12.1983 e ss.mm.ii. Annualità 2022”; della Deliberazione di G.C. n. 70 del 04.05.2022 con la quale l’amministrazione comunale ha approvato “atto di indirizzo per l’affidamento di alcuni servizi necessari alla gestione pubblica comunale dell’Approdo turistico di Lacco Ameno”; della Determinazione n. 372 del 20.05.2022 con la quale il Comune di Lacco Ameno ha dato avvio alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art.1 comma 2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 per l’affidamento “dei servizi di supporto alla gestione del porto turistico di Lacco Ameno per un periodo di 4 mesi dall’1.07.2022 al 31.10.2022, con possibilità di opzione fino al 31.12.2022” approvando lo schema dell’Avviso di manifestazione di interesse; il Modello di Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 – Modello A; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo dei oro interessi oltre che l’eventuale provvedimento – ignoto negli estremi e nei contenuti – con il quale il Comune di Lacco Ameno ha preso atto di un diverso termine di durata delle concessioni demaniali ad essa intestate; ii) dell’art. 25 del Regolamento dell’Approdo Turistico; iii) delle linee programmatiche, laddove adottate, con le quali il Comune di Lacco Ameno ha inteso programmare la gestione diretta dell’Ente dell’Approdo turistico di Lacco Ameno.

Inoltre, al Tribunale era stato richiesto l’accertamento del diritto della Società ricorrente di beneficiare del diverso termine di validità (31.12.2023) della (sub)concessione stabilita dal combinato disposto degli artt. 1, commi 682 e 683, e 100 del D.L. n. 104/2020 – convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 –, nonché dei principi declinati da Ad. Plen. nn. 17 e 18 del 2021.

Con l’atto adiuvandum invece i dipendenti della Scarl, aderendo pienamente alla posizione della stessa, avevano chiesto “l’accoglimento del gravame e della domanda cautelare” atteso che si sarebbero visti illegittimamente preclusa una possibilità di guadagno garantita e sulla quale hanno fatto affidamento.

Uno smacco pesantissimo per il governo Pascale, l’ennesimo schiaffo rimediato nella cruenta contesa con il privato gestore dello scalo. Scelte poco lungimiranti, a bene vedere, con rimedi costantemente rivelarsi peggiori del danno perpetrato politicamente nell’affare porto.

Ma non è finita qui. Non è escluso, infatti, che nelle more dell’arrivo del prossimo 7 settembre, dal comune di Lacco Ameno si voglia continuare ad andare contro il Tribunale e “spingere”.

Proprio in questi giorni il Comune ha continuato gli atti per la conclusione dell’iter per l’affidamento “dei servizi di supporto alla gestione del porto turistico di Lacco Ameno per la durata di quattro mesi”.

Sono infatti stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice, incaricata di svolgere tutte le verifiche necessarie alla valutazione delle offerte tecnico-economiche relative alla procedura in oggetto, in tutte le fasi e fino alla proposta di aggiudicazione. Come Presidente è stato designato l’ingegner Marco Di Stefano, che sarà affiancato dall’avvocato Antonello Taiani e dall’ingegner Massimo Ramondin come commissari, il secondo anche nelle vesti di segretario. Risorse e soldi pubblici impegnati.

Non è escluso, infatti, che l’ente emetta ulteriori atti prima del 7 di settembre. Sgomberi? Affidamenti della gara? Tutto è, davvero, possibile…