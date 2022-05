Porto di Lacco Ameno, qualcuno paga! Per ora la Marine d’Ischia per 160 mila euro. Vince il Comune

Ida Trofa | Si chiude parzialmente in favore del comune di Lacco Ameno l’annosa questione con la Luise & Sons con la sua Marine D’Ischia srl. Ma il comune è costretto al recupero coatto per ottenere le somme. Quella di non pagare per lo sfruttamento della più importante infrastruttura lacchese sembra un viso comune a loti imprenditori privati sbaraccati all’ombra del Fungo.

L’ente locale aveva intessuto, ancora sul difficile fronte del porto turistico in flessione, un tesissimo braccio di ferro sui pagamenti e delle somme dovute per la gestione. Originariamente si parlava di un debito di 610.000 € oltre il rimborso spese per consumi idrici ed elettrici o almeno dovrebbe al Comune di Lacco Ameno per lo sfruttamento e la concessione d’uso del porto turistico. Parliamo ovviamente dell’ante “Giuseppe Perrella”.

Era il 2017

Cifre consistenti a cui vanno aggiunte, pertanto, le imposte mai pagate. La SIEL (che all’epoca si occupa delle tasse local), riferisce, difatti, che la società Marine di Ischia per i servizi afferenti la nautica da diporto presso la scogliera di Ponente, Megayacht del Pontile Vincenzo Napoleone, è stata oggetto dell’accertamento emesso e notificato il 5 novembre 2014 per omessa denuncia TARSU relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per un importo pari a € 487.872,00.

Tutti gli accertamenti in questione sono stati impugnati dalla Marine D’Ischia dinanzi alla Commissione Tributaria che il 22 ottobre 2015 ha rigettato con sentenza il ricorso. Lo stesso è stato notificato, mesi dopo, solo il 20 maggio 2016 in Municipio. La società che fa capo a Luise ha comunque proposto Appello con istanza di sospensione ancora dinanzi alla Commissione Tributaria. Gli avvisi di accertamento sono stati trasmessi ad Equitalia e iscritti a ruolo per la procedura coattiva.

La “Ischia Marine” il 20 maggio 20l6 ha notificato con prot. n. 6566 il ricorso in Appello relativo all’impugnazione della Sentenza n° 25550/2015.

Al momento Luise ha impugnato sola la cartella per l’anno 2013, il cui ricorso è dalle mani dell’Avvocato Conte, è passato al Dottor Mele, fortemente voluto dal Governo Pascale, che ha rappresentato l’Ente Locale in giudizio, la difesa viene affidata dunque ad un professionista con esperienza in materia tributaria che non è posseduta dall’avvocato convenzionato con l’Ente.

L’accesa discussione ed il dibattito in commissione tributaria a grandi linee ha dato esiti positivi per l’Ente Locale con del riscorso proposto dalla Ischia Marine. Eppure, quest’ultima fin qui non ha mai pagato il suo debito.

Recupero coattivo

Tant’è che oggi il comune di Lacco Ameno si vede costretto ad intraprendere un nuovo percorso per il recupero coatto del credito vantato e di cui alla sentenza del tribunale di Napoli n. 3184/2022, depositata in data 30.03.2022. In tal senso c’è nomina del difensore e procuratore speciale dell’ente. Nella persona dell’avviso. Paola Piscopo. Quest’ultima lo scorso 4 aprile depositava al protocollo generale dell’ente la corrispondenza informativa con la quale veniva trasmessa la Sentenza del Tribunale di Napoli, X Sezione, n. 3184.

Una sentenza di condanna della Marine d’Ischia S.r.l. al pagamento in favore del Comune di Lacco Ameno della somma di € 156.799,50, oltre il pagamento delle spese di lite pari ad € 6.600,00 oltre oneri. Oggi sussiste l’interesse del Comune di Lacco Ameno a procedere nei confronti della “Marine d’Ischia S.r.l.”, con sede in Napoli alla via F. Caracciolo, n. 13, per recuperare gli importi andando si ancora al legale foriano, atteso che l’incarico conferito all’avv. Paola Piscopo nel giudizio definito con la predetta sentenza n. 3184/2022 non ricomprende anche il recupero del credito. Al professionista andranno 500 Euro oltre le ulteriori spese documentate.