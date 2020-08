Porto di Lacco Ameno, primo round a Perrella

Accolta. Il TAR ha accolto l’istanza presentata dalla società gestore della Marina di Capitello e, di fatto, ha sancito un sonoro “stop” alla revoca della concessione stabilita dal Commissario Straordinario di Lacco Ameno.

Come ben ricorderete, infatti, poco prima del 15 agosto, Ferragosto, il dirigente del comune di Lacco Ameno aveva emesso un provvedimento di revoca della concessione quinquennale della gestione degli approdi all’interno del porticciolo del comune di Lacco Ameno. Una revoca che si era resa necessaria, secondo l’ente, a fronte del mancato pagamento del canone 2019 di circa 170mila euro.

Un provvedimento, questo, che arriva in un momento molto delicato per Lacco Ameno e per la società di cui è alla guida Giuseppe Perrella e che, in principio, nel mese di luglio, aveva avviato le procedure per una definizione bonaria che, però, non aveva incontrato parere positivo del Comune che aveva avviato, di contro, l’iter per la revoca dell’affidamento (giunta alle soglie del Ferragosto), nel pieno dell’estate e con tutte “le bitte” piene di yacht di ogni dimensione. Un grande danno per la società, come evidenziato dall’avv.Angelone, che si sarebbe trovata nella difficile posizione di non poter onorare i contratti già presi con i possessori delle imbarcazioni e “costretta” a licenziare i tanti dipendenti. Queste, per sommi capi, le argomentazioni base del ricorso che è stato accolto dal TAR che, di fatto, “salva” questa strana stagione targata 2020 per la Marina di Capitello. Tutto rimandato quindi, la “saga” degli approdi all’ombra del Fungo continua….