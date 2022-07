Porto di Lacco Ameno. L’ultima figuraccia. Il Porto resta a Perrella. Sospeso il bando

Porto di Lacco Ameno, altri schiaffi per la pubblica amministrazione. Perrella umilia ancora Pascale. E’ stata una 48 ore terribile sul tema “approdo turistico” per il sindaco di Lacco Ameno. Il legale rappresentante della Marina di Scarl ha ottenuto dal TAR la sospensione del nuovo bando che aveva visto, appena martedì scorso, l’assegnazione alla Marine sub di Bacoli dei servizi portuali.

Lo scalo resta alla Marina di Capitello Scarl. “Questione non ancora compromessa” così il Tribunale Amministrativo ha difeso il diritto del gestore privato in luce della precedente pronuncia dei giudici.

Nel ricorso che ha visto l’affermazione della Scarl partenopea figuravano costituiti ad adiuvandum anche i dipendenti della società che vedevano concretizzarsi il rischio di perdere il lavoro

È un costante inanellarsi di passi falsi per il governo del “Barone” che, sugli ormeggi del Fungo, ha perso il suo proverbiale stile di nobile al potere e ricevuto l’ultima sonora lezione di stile amministrativo. Il provvedimento, ad esempio, giunge a meno di un giorno di distanza dal fallito tentativo di sgombero in danno allo stesso Perrella. Inutile persino rinnovare i retroscena politici e la necessità di prendere le distanze da un modo di fare che sta creando danni e gravi ripercussioni economiche al paese. Maggioranza contro opposizione, gli uomini di Pascale contro gli uomini De Siano. E’ la lunga storia triste di questo paese.