Porto di Lacco Ameno, il giudice stacca l’acqua a Perrella

Nuova pagina nella storia infinita del porto di Lacco Ameno e nello scontro tra Comune di Lacco Ameno, EVI e Marina del Capitello. Il giudice, Pastore Alinante del tribunale di Ischia, sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 30/6/2023, rilevato che con sentenza pubblicata il 6/4/2022 il TAR Campania ha stabilito che la subconcessione ex art. 45 bis Cod.Nav., colla quale il Comune di Lacco Ameno ha affidato a srl Marina del Capitello la gestione del proprio Porto Turistico, scadente il 9/6/2021, è stata prorogata ex art. 103 DL 18/2020 convertito in L. 27/2020, sino al 29/6/2022”.

Lo stesso giudice, poi, chiarisce un aspetto nuovo nella polemica e che sposa la tesi del comune di Lacco Ameno, ovvero “che tale principio (la proroga concessa dalle Sezioni Unite del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali) non riguardava la subconcessione di cui era titolare srl Marina del Capitello, la quale ai sensi dell’art. 45 bis Cod.Nav. aveva ad oggetto “la gestione delle attività secondarie nell’ambito della concessione” – si consideri che tale qualificazione del rapporto col Comune di Lacco Ameno, che di cui la ricorrente assume di essere titolare, è svolta nella sentenza del Tar Campania che la stessa ricorrente invoca, e comunque intercorsa tra le parti; che il 27/8/2022 è entrata in vigore la L. 118/2022, la quale all’art. 3 ha stabilito tra l’altro che “Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 … se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi ….le concessioni demaniali marittime … per l’esercizio delle attività turistico ricreativo e sportive” nonché “…i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione”; che, anche ammesso che la subconcessione ex art. 45 bis Cod.Nav. di cui godeva srl Marina del Capitello, rientrasse tra le categorie indicate nella norma, comunque la norma stessa non sarebbe applicabile nel presente caso, poiché la subconcessione non era “in essere” quando entrò in vigore la L. 118/2022, essendo scaduta precedentemente; che pertanto deve rigettarsi l’istanza cautelare di srl Marina del Capitello nei confronti di spa EVI, poiché la ricorrente non ha titolo a concludere con la società resistente un contratto di fornitura idrica per un’area che allo stato non ha titolo a detenere” è questo il cuore della vicenda “acqua” e porto. Una nuova pagina che è già stata avversata con un reclamo da parte di Marina del Capitello srl e che seguirà il suo iter.

Nel frattempo, inoltre, il giudice ha ancora espresso un passaggio che è utile alle dinamiche del comune di Lacco Ameno che, nonostante incassa un “bollino rosso” si può ritenere soddisfatto di quanto elaborato dal Pastore Alinante. Secondo il comune di Lacco Ameno, infatti, basta la pronuncia del giudice che riconosce le tesi dell’Ente: ovvero la non titolarità delle aree secondo Perrella.

Secondo il giudice, infatti, “l’intervento del Comune di Lacco è ammissibile ai sensi del secondo comma dell’art. 105 cpc, avendo comunque interesse l’ente ad accertare anche in questa sede, pur non correndo il rischio di venire pregiudicato dalla pronuncia, che srl Marina del Capitello non era più dotata di un titolo che l’autorizzasse a detenere l’area oggetto della subconcessione scaduta”





Il giudice rigetta il ricorso cautelare proposto da srl Marina del Capitello nei confronti di spa EVI, e revoca il decreto emesso inaudita altera parte in data 22/6/2023; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del presente procedimento cautelare, che liquida in € 3000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell’avv. Angela Bassolino; dichiara inammissibile la domanda proposta del Comune di Lacco Ameno nei confronti di srl Marina del Capitello; compensa le spese tra srl Marina del Capitello e Comune di Lacco Ameno.