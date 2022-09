Porto di Lacco Ameno. Il comune fallisce anche l’ultimo attacco alla Marina di Capitello scarl di Perrella. Oggi si sarebbe dovuta discutere la richiesta di sospensiva sulle nuove procedure di aggiudicazione del porto. Dopo i recenti fatti e le segnalazioni sui presunti brogli segnalati sulla gara stessa, questa mattina si sarebbe tenuta un udienza lampo. Nonostante siamo dinanzi a fatti da Procura della Repubblica, in buona sostanza non vi era più ragione di discutere nell’ambito delle richieste avanzate dai legali di parte perché il comune ha sospeso la gara in oggetto. Il prossimo round dinanzi a al TAR, sempre nell’ambito del porto è previsto tra la prossima metà di dicembre e gennaio 2023.