Porto di Lacco Ameno, è scontro “civile”

Si scrive una nuova pagina della “guerra del porto” a Lacco Ameno, tra l’Amministrazione comunale guidata da Giacomo Pascale e Giuseppe Perrella. Ai contenziosi già pendenti si aggiunge infatti ora la nuova iniziativa del Comune che vuole a tutti i costi rientrare in possesso dell’approdo turistico. E ha così deciso di presentare un ricorso cautelare innanzi al Tribunale di Napoli «per il rilascio immediato degli specchi acquei, degli approdi, dei pontili, delle strutture e di tutte le aree demaniali detenute in Lacco Ameno dalla Marina del Capitello s.c.a.r.l.».

Un ennesimo contenzioso dinanzi alla giustizia civile approvato dalla Giunta e il responsabile del I Settore Affari Generali Lucrezia Galano dà esecuzione alla delibera con la nomina del difensore dell’Ente.

La determina riassume la storia che vede contrapposti il Comune e la società amministrata da Perrella, ovviamente secondo l’“interpretazione” dell’Ente. Ricordando che «con contratto di project financing rep. n. 37 del 28.3.2017 il Comune di Lacco Ameno affidava in subconcessione ai sensi dell’art. 45 bis Cod. Nav. alla Marina del Capitello S.c.a r.l. le aree portuali di propria pertinenza; la scadenza del predetto contratto (ivi fissata al 9.6.2021) veniva procrastinata al 29.6.2022 per effetto della proroga di cui all’art. 103 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/20, prevista per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ritenuta applicabile nel caso di specie dal Tar Campania Napoli con sentenza n 2340/2022».

Quindi iniziano le “accuse” a Perrella: «A far data dall’annualità 2019 la società Marina del Capitello S.c.a.r.l., oltre a non corrispondere le somme dovute per la Tari inerenti le aree demaniali (dal 2014 in poi), si è altresì sottratta al pagamento degli importi del canone convenuto di euro 170.000 annui e alla corresponsione del rimborso delle ingenti spese per i consumi elettrici ed idrici anticipati dal Comune di Lacco Ameno, nonostante i considerevoli introiti e la florida attività dell’approdo turistico, che ha sempre registrato un considerevole afflusso di natanti, compresi Megayacht, maturando un debito di oltre un milione di euro ai danni dell’intera cittadinanza; in considerazione delle inadempienze della Marina del Capitello s.c.a.r.l. nasceva una serie di contenziosi innanzi alle autorità giudiziarie civili, amministrative, penali».

GESTIONE IN PROPRIO DEGLI ORMEGGI

La Galano quindi riporta la motivazione di quest’ultima iniziativa: «Considerato che: tutte le opere principali degli approdi turistici di Lacco Ameno (moli, scogliere, pontili galleggianti, impianti) sono stati realizzati dal Comune con fondi propri (e che sono ancora in corso i pagamenti per i mutui contratti dall’Ente con risorse a carico dell’intera collettività) e che la Marina del Capitello s.c.a.r.l. nel corso degli anni ha eseguito solo blandi interventi manutentivi per affrontare le singole stagioni turistiche; è interesse del Comune di Lacco Ameno rientrare quanto prima nel possesso delle aree demaniali e degli specchi d’acqua al fine di gestire in proprio le attività di ormeggio e far rendere gli onerosi investimenti sin qui sostenuti nell’interesse della collettività rappresentata mediante presentazione di ricorso cautelare innanzi al Tribunale di Napoli per il rilascio immediato delle aree portuali».

La delibera di Giunta approvata il 5 dicembre indicava quale difensore del Comune l’avv. Nicola Patalano, «già procuratore dell’Ente in altri giudizi pendenti tra le medesime parti e per fatti connessi, con riconoscimento dei compensi spettanti secondo le statuizioni del Tar Campania Napoli, Sez. VI, di cui alla predetta sentenza n. 7037 dei 8-14.11.2022».

E il responsabile del contenzioso procede dunque a nominare l’avv. Patalano, «vista la natura del contenzioso e la complessità del medesimo», essendo il legale già a conoscenza della questione e iscritto nella short list del Comune. Il compenso è stabilito in 1.615 euro oltre Cpa e spese, ovvero un importo complessivo di 1.931,54 euro.

Un nuovo capitolo tutto da seguire in questo scontro senza fine e senza esclusione di colpi all’ombra del Fungo.