Porto di Lacco Ameno, continuano le “baruffe” tra Comune e Perrella

Questa mattina, alle ore 12,00, era prevista l’apertura delle buste amministrative per i servizi per la gestione del porto di Lacco Ameno dopo che il TAR aveva “mazzolato” l’amministrazione e aveva riammesso Perrella. La procedure prevedeva l’invio di un link per seguire le operazioni. Questo link, però, a Perrella non è stato inviato e le operazioni si sono concluse in 3 minuti liquidando tutta la vicenda molto velocemente.

Come potete immaginare l’esito è scontato. Perrella ha già diffidato a mezzo PEC l’ente a non proseguire senza l’invio del link per poter partecipare così come previsto dal disciplinare di gare. Nel frattempo si ipotizza sia la denuncia per turbativa d’asta sia il ricorso, nuovamente, alla giustizia amministrativa.