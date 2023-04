Porto di Casamicciola, l’esilarante verbale tra Regione e Armatori: Casamicciola resta senza “porto”

Se ai lettori e agli elettori – non solo di Casamicciola – servisse una prova per capire come e quanto perdano il tempo in Regione Campania sul tema dei trasporti marittimi: eccola! Nei giorni scorsi avevamo letto che mercoledì – ieri – si sarebbe dovuto tenere un incontro in Regione con la partecipazione allargata anche alle associazioni impegnate a Casamicciola secondo quella prassi che vede gli stakeholder sociali e civili chiamati, direttamente, a dare un contributo allo sviluppo e alla ricerca delle soluzioni. E, invece, aum aum e senza un reale e vero contraddittorio, lunedì 24 aprile, la Regione Campania ha organizzato un incontro (previsto per il 26) con gli armatori privati. Un incontro che – come al solito –non ha prodotto nulla di utile per Casamicciola.

Questa volta a dirigere i lavori c’è Giuseppe Carannante (Direttore Generale Settore Mobilità) e che continua la scia di cattiva gestione del settore iniziato dall’altra dirigente regione, la Lorella Iasuozzo coinvolta nella maxinchiesta che ha portato alla de capitalizzazione della direzione regionale con arresti e tanto altro.

Il verbale che leggerete è la prova che vi serviva: la Regione vuole che gli armatori privati finanzino i trasporti marittimi con i loro soldi senza investire un solo euro. Non siamo Procida che può impegnare la Regione a sperperare milioni di euro per un aliscafo vuoto che fa il giro del Golfo di Napoli o che fa girare i bus EAV per otto mesi senza incassare un euro. O, ancora, non siamo i turisti di Torregaveta che devono venire ad Ischia con mezzo milione di euro. Per Casamicciola non c’è un euro. La Regione li investe nei treni e nei bus verso la Costiera. E non parliamo di Salerno, perché, altrimenti, abbiamo tutti bisogno di un terapista per la depressione! E si sa, certe volte contro la depressione la migliore medicina è ridere. Eccovi un racconto che ci fa ridere perché abbiamo smesso di piangere!

PROBLEMATICHE TRASPORTI CASAMICCIOLA

Il giorno 24/4/2023 alle ore 15.00 in modalità remoto, è stata convocato un incontro sulle problematiche dei trasporti marittimi a Casamicciola e sono presenti: per la Regione Campania Fulvio Bonavitacola (Vicepresidente della Giunta Regionale); Luca Cascone (Presidente della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti del Consiglio Regionale della Campania); Giuseppe Carannante (Direttore Generale Settore Mobilità): quelli che investono 670 milioni di euro per i trasporti terrestri e zero per i trasporti marittimi (al netto di une corse di notte e di un residuo di finanziamento Caremar). Per le Compagnie marittime, invece, c’erano Giuseppe Langella (Snav), Emanuele D’Abundo (Medmar); e Vincenzo Ponti e Franco Ceci (Caremar che è la società PRIVATA di Snav e Medmar)

“Prende la parola il Presidente della IV Commissione, che illustra brevemente il motivo dell’incontro, ricordando che la stessa è stata convocata per avere un quadro attuale sul trasporto marittimo per Casamicciola; rappresentando le problematiche attenzionate dai vari comitati ed associazioni del territorio che a più riprese hanno chiesto di confrontarsi su alcune ipotesi che ritengono utili a potenziare i servizi di collegamento con il Porto di Casamicciola (e che la Regione Campania ha escluso dall’incontro, forse per fare una cortesia alla Iaccarino che scrive: “Fulvio non viene ad esporsi con uno di FI (Castagna). Non mi ha fatto una munnezza perché mi vuole bene”).

I CINQUE PUNTI

Nello schematizzare le ipotesi ed i quesiti sottoposti il Presidente Cascone ribadisce come le valutazioni che si svilupperanno non possono che prendere atto dell’ordinanza emessa dall’ufficio circondariale Marittimo di Ischia n. 12 del 2023, di conseguenza le istanze di attracco al porto di Casamicciola devono far riferimento a navi che hanno le caratteristiche tecniche funzionali con l’attuale profondità del Porto e le conseguenti possibilità di evoluzione all’interno del bacino portuale. In particolare e sinteticamente, viene chiesto dalle diverse istanze pervenute, inerenti gli attracchi al porto di Casamicciola: 1. se è possibile rinviare i lavori al pontile in utilizzo agli aliscafi; 2. se la Medmar ha a disposizione ulteriori navi capaci di attraccare; 3. se la Caremar ha a disposizione navi con caratteristiche adeguate; 4. se è possibile potenziare il servizio di aliscafi e traghetti; 5. se esistono altri operatori che hanno navi con caratteristiche adeguate alle attuali limitazioni, e se è possibile verificare con il mercato la possibilità di un interesse ad effettuare il servizio.”

Cinque punti a cui manca il sesto: quanto investe la Regione Campania? Quanti euro mette la Regione Campania per garantire il trasporto passeggero a Casamicciola? Vediamo, però, come si è evoluto il confronto tra Regione e Armatori senza Comitati…

In merito al punto 1: Interviene l’avv. Carannante comunicando che la UOD competente ha comunicato i lavori al pontile risultano essere urgenti e non procrastinabili, e che l’inizio dei lavori è previsto a giorni non appena la Capitaneria rilascerà il nulla osta necessario. Il presidente Cascone, nel frattempo comunque comunica a presenti di aver chiesto di incontrare, con gli uffici della direzione, l’impresa per chiedere di essere più celere possibile nel completare i lavori, ben prima del termine previsto dal cronoprogramma (Nel frattempo il pontile dato in concessione al SNAV viene utilizzato dalla stessa compagnia per effettuare gli imbarchi e gli sbarchi. Tra l’altro non si comprende perché la Regione abbia programmato questi lavori proprio ad inizio stagione turistica sapendo che il porto è un funzione solo con gli ascafi).

In merito al punto 3: Intervengono Vincenzo Ponti e Franco Ceci, che in qualità di rappresentanti di Caremar, dichiarano che purtroppo tra le navi a loro disposizione, non risultano esserci mezzi con capacità di attracco compatibile con le attuali limitazioni dovute all’insabbiamento e nel rispetto dell’ordinanza emessa dalla capitaneria di Porto su Casamicciola. Il Presidente Cascone prende atto di tale comunicazione e chiede espressamente un riscontro formale a mezzo mail di quanto dichiarato; i rappresentanti della Caremar dichiarano che provvederanno al più presto (Cascone che vive meglio a Salerno dovrebbe già saperlo. Tutti sappiamo che la Caremar non ha mezzi adatti! Solo un non assessore ai trasporti potrebbe rimediare una figuraccia così!)

In merito al punto 4: Il Presidente Cascone, si rivolge inizialmente alla Snav, per chiedere conferma della loro disponibilità ad anticipare -ove fosse necessario- il potenziamento delle corse, già previsto a decorrere dal 15 Giugno 2023, naturalmente con gli aliscafi veloci che già abitualmente operano su Casamicciola e compatibilmente con gli orari e le autorizzazioni attualmente in vigore. Il direttore Langella conferma tale disponibilità, ma fa rilevare, come dai dati trasmessi, che attualmente – fatto salvi in alcuni giorni dei weekend – il traffico passeggeri risulta essere ancora lento e i mezzi utilizzati hanno capacità di 400 posti non risultano pieni; e le corse attuali possono essere ritenute sufficienti in questo momento. La Snav propone di ipotizzare un primo potenziamento graduale magari a decorrere dalla seconda metà di maggio per poi arrivare a regime il 15 giugno” (Cascone dove vivi? Devi mettere i soldi come fatto a Procida per gli aliscafi che hanno girato a vuoto di notte! Cosa poteva dire la SNAV, caro non assessore?);

ovviamente confermando che se il fabbisogno di potenziamento dovesse emergere prima di queste date, la compagnia non avrebbe problemi ad attivarsi con maggiore celerità. Il Presidente Cascone raccogliendo tale disponibilità chiede al rappresentante della Snav di comunicare agli uffici per tempo le corse che si intendono potenziare anticipatamente in modo da avviare per tempo l’iter autorizzativo e verificarne la compatibilità. In conclusione, il rappresentante della Snav anticipa che se ove rendesse necessario un aumento della capacità di trasporto senza modificare il quadro accosti, si potrebbe invertire su Casamicciola la nave Snav Orion con trasportabilità fino a 670 pax (come dire, Langella ha mandato Cascone a prendere un po’ di tozzabancone. Ormai è chiara la non conoscenza del settore da parte del non assessore ai trasporti della Regione Campania)

In merito al punto 2 e 4: Il Presidente Cascone, si rivolge al rappresentante della Medmar, informando prima tutti i partecipanti alla riunione quanto comunicato a mezzo mail dalla stessa compagnia in merito alle navi nella propria disponibilità che hanno le caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni del Proto di Casamicciola. In risposta ad istanze specifiche la compagnia ha comunicato di avere, oltre alla motonave Agata, altre due navigli con caratteristiche simili alla precedente ed adeguate alle specifiche tecniche Tourist 2 e Tourist 3: la motonave Agata ha già comunicato la disponibilità al potenziamento nei giorni in cui non effettua servizio di trasporto infiammabili, quindi il venerdì, sabato, domenica e lunedì ad effettuare i potenziamenti comunicati ed in via di autorizzazione da parte degli uffici regionali e delle capitanerie. La motonave Tourist 2 è attualmente impegnata nel servizio per l’isola di Procida, mentre la Tourist 3 è in cantiere per manutenzione. Il Presidente Cascone chiede al dott. D’Abundo i tempi di tali lavorazioni che vengono quantificate in 15/20 giorni. Il rappresentante della Medmar conferma che al ritorno in servizio della Tourist 3, la stessa potrà essere impiegata con l’Agata -ove vi fosse una necessità di potenziamento dovuto al significativo aumento degli afflussi- nei collegamenti per Casamicciola, ed in considerazione del consueto aumento delle necessità del trasporto carburanti ed infiammabili nel periodo estivo, si potrebbe ipotizzare che una delle due sia impegnata nel servizio carburanti, e l’altra stabilmente nel trasporto mezzi e passeggeri tutta la settimana e non solo nei weekend, potenziando l’attuale servizio previsto con l’Agata. (Se la Regione paga e non pretende che gli armatori girino a vuoto per il golfo a loro spese, tutto questo si poteva gestire in maniera diversa e anche armare altre unità. Ma la Regione non investe un euro. Ricordiamo che lo stesso ente investe per i trasporti terrestri 670 milioni di euro, per quelli marittimi 11)

Il Presidente Cascone chiede, altresì, all’avv. Carannante di conoscere lo stato autorizzativo dei potenziamenti già previsti per il servizio dell’Agata, ed il direttore comunica che stamane è arrivato il nulla osta della Capitaneria di Pozzuoli e che il servizio inizierà il prossimo venerdì 28 aprile 2023. Il Direttore Carannante aggiunge altresì, che tali potenziamenti oltre che i servizi già assenti, di concerto con la Capitaneria, saranno temporaneamente assenti fino al 30 maggio, in modo da effettuare un monitoraggio tra il 15 ed il 20 maggio sui lavori di dragaggio e del pontile per verificare prima della scadenza eventuali miglioramenti saranno già riscontrabili, al fine di consentire -in tal caso- anche un miglioramento dei servizi previsti. (Sono oltre 10 le corse che non vengono effettuate su Casamicciola da quando il porto non può accogliere i traghetti Medmar e Caremar. Possiamo mai stare qui a pensare ad una o due corse in più dell’Agata? Tra l’altro…)

Il dott. D’Abundo rappresenta ai partecipanti che con l’inizio dei lavori al pontile, gli eventuali potenziamenti di aliscafi e motonavi per il trasporto di passeggeri e mezzi, non potrà che essere effettuata con la disponibilità di un’ulteriore area della banchina portuale, ora utilizzata per lo stazionamento diurno di una motonave che effettua servizio merci; tale problematica viene rappresentata anche da Langella della Snav. (La solita Regione che non conoscere il territorio, che non conoscere le esigenze delle comunità. Ecco perché servono gli amministratori locali e i comitati del posto: perché la riportano con i piedi sulla terra!)

l vicepresidente Bonavitacola chiede al Direttore Carannante di approfondire con gli uffici e la capitaneria le modalità di risoluzione di tale problematica, in modo da evitare di programmare un’ulteriore ipotesi di potenziamenti che poi subiscano un diniego. Il dott. Carannante dichiara, infatti che la capitaneria di porto non ha avuto nulla da ridire sulla presentazione dell’attuale programmazione dalla Regione, dove sono stati tenuti in considerazione sia l’inizio dei lavori previsto per mercoledì che l’inizio del servizio di trasporto della nave l’Agata previsto per venerdì prossimo, ma comunque sarà sua cura informarsi anche su questa nuova problematica che potrebbe rivelarsi. (La Capitaneria interviene sulla sicurezza della navigazione, non sull’opportunità o meno di fare lavori in piena estate. La Capitaneria controlla che ci sia sicurezza nel porto, non che la cittadinanza abbia garantito il diritto della continuità territoriale e della sopravvivenza economica, sociale e civile di un comune come Casamicciola. Questo spetta alla Regione ed è evidente che viene meno!)

In merito al punto 5: Il Presidente Cascone rappresenta che, da una prima verifica informale fatta con il direttore di ACAP non pare ci siano altre navi compatibili con le problematiche attuali del porto di Casamicciola, e che si cercherà anche con gli operatori abituali del Golfo di Napoli, non rientranti nell’associazioni; è però importante precisare che venga prima di avviare la verifica con il mercato le eventuali opportunità che potrebbero emergere dovranno confrontarsi con le disponibilità residue di accosti che ci saranno dopo aver definito a regime tutti i potenziamenti in corso. (E doveva arrivare il presidente ACAP per dirci quali sono le navi nel golfo di Napoli che possono operare come l’Agata o il Giuseppina I o i Touristone! E il “mercato”… ma ci vogliamo ricordare delle corse speciali per Procida bandite dalla Regione che il bando andato deserto per gli importi sbagliati?…)

E questi dovrebbero darci soluzioni? Purtroppo sono questi che, alla fine, incidono sui nostri disastri!