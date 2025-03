Serve un po’ di fact checking per capire quello che sta accadendo attorno al porto turistico di Casamicciola Terme. E non tanto per le informazioni sbagliate che qualcuno ha suggerito all’amico di cena o a chi il comune paga l’affitto, ma per quanto scrive lo stesso comune di Casamicciola Terme sul suo profilo social.

Pubblicando l’ordinanza con cui il TAR sospende la consegna delle aree demaniali di Cala degli Aragonesi dal comune scrivono “CALA DEGLI ARAGONESI: PER IL TAR IL COMUNE HA SEGUITO LA PROCEDURA CORRETTA”. Ovviamente è una lettura distorta del decreto del presidente della Settima Sezione del TAR Campania, la dottoressa Maria Laura Maddalena.

Il TAR Campania, infatti, non si è ancora espresso sugli atti del Comune di Casamicciola e lo farà il prossimo 10 aprile. Nel frattempo, però, ha reso inefficace la richiesta del comune di Casamicciola (senza protocollo) che aveva convocato Cala degli Aragonesi questa mattina alle ore 10.00 “presso l’area portuale del Comune di Casamicciola Terme per la redazione, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento del Codice della Navigazione del verbale di consegna delle aree demaniali di cui alle rispettive concessioni indicate in oggetto”.

In altre parole il comune aveva provato a prendersi il porto (prima ancora di andare in consiglio comunale, tra l’altro) e il TAR gli ha detto NO. Come si dice: “Chi ben comincia è già a metà dell’opera…”