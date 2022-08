Porto di Casamicciola. “Freccia del Golfo” in difficoltà finisce di traverso sul “Fauno”. Difficoltà nelle operazioni commerciali di aliscafi e traghetti

Il vento, non eccessivo, ma comunque dominate in queste ore sull’isola verde sta creando non pochi disagi nel porto di Casamicciola Terme. Qui la motonave Freccia del Golfo di Capitan Morgan, ieri, non è riuscita a lasciare gli ormeggi e lo scalo. Il vento dopo un primo tentativo ha scarrocciato l’imbarcazione facendo si che la stessa finisse sul Traghetto Fauno di Caremar.

Non si sono registrati feriti o danni, solo disagi nei traffici commerciali. Anche gli aliscafi SNAV, con il pontile già a mezzo servizio stanno operando in emergenza e in spazi ricavati tra le bitte libere al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata. A soprintendere e coordinare le operazioni di recupero della Freccia del Golfo, nel pomeriggio di ieri, e il ritorno alla normalità il comandante del Locamare Raffaele Bove.