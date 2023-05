Porto di Casamicciola. D’Orta: “Così si aggiunge disagio a disagio. Abbiamo bisogno di più corse”

Lucio d’Orta, corteo bagnato, corteo fortunato e potrebbe essere la volta buona per Casamicciola per dare una svolta all’impasse dovuto alla questione Porto che sembra molto più complicata di quella che poteva sembrare all’inizio.

“Sono in rappresentanza della Aicast-Aicom, l’associazione che insieme ai commercianti di Casamicciola, ai Comitati e alla Federalberghi ha aderito alla manifestazione. Penso con giusta ragione: siamo qua perché il Paese è già in difficoltà. Abbiamo chiesto un’interruzione dei lavori del pontile, che per noi è una grande risorsa. Abbiamo chiesto tale interruzione almeno fin quando non terminerà la campagna elettorale e potremo contare su una classe politica che si faccia carico delle giuste misure.

Chi sarà democraticamente eletto deve prendere le contromisure e i ragionamenti adatti. I lavori per il pontile degli aliscafi andranno avanti almeno 100 giorni e per noi è un danno enorme perché stiamo parlando di un paese già in sofferenza. Solo chi non conosce bene la situazione può aggravare la questione. Non bastano i lavori per l’escavo, il fango che è sceso nelle acque del nostro porto che rende impossibile l’attracco dei traghetti. Abbiamo già corse limitatissime e attualmente c’è solo un traghetto operativo e solo sul fine settimana. Si potrebbero fare tante cose. Oltre alla Snav si potrebbe aumentare il flusso degli aliscafi e dei mezzi veloci. Ci sono mezzi abbastanza importanti che potrebbero fare questo servizio e quindi far affluire più persone nel porto di Casamicciola, che per noi è una risorsa fondamentale considerando anche che la parte alta del paese sta soffrendo in maniera pesante dopo il 26 novembre.

Certo, ringraziamo comunque il commissario Legnini in primis e la dottoressa Calcaterra perché in pochissimo tempo sono riusciti a ridare al paese un certo decoro, e attualmente non si percepisce quello che è accaduto, anche se è accaduta una cosa grave. Piazza Bagni è stata rimessa in piedi sia con gli impianti elettrici che con l’illuminazione. Il Paese è vivibile al 100%. Ci sono molti che soffrono, è vero, però oltre a una Casamicciola in difficoltà c’è anche una Casamicciola in ottime condizioni. Dobbiamo ripartire perché ci è stata fatta una bruttissima pubblicità, pensiamo che il porto sia la nostra risorsa principale e non possiamo attendere i 100 giorni dei lavori pubblici che non sono mai 100 giorni, ma sono molti di più. Ma, anche se fossero 100 giorni, stiamo parlando di settembre e l’estate turistica è completamente compromessa. Nell’immediato noi vogliamo che venga ripristinato il pontile degli aliscafi, e venga poi tutto rinviato a fine estate. C’è tutto l’inverno per fare i lavori e per fare le cose giuste cose. Abbiamo fatto diverse comunicazioni in Regione, evidentemente loro, presi da altre cose, le hanno ignorate e i commercianti di Casamicciola e i cittadini sono in piazza numerosi. Siamo già diverse persone a chiedere di fermare questi lavori per non arrecare ulteriori danni al Paese.