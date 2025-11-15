Porto di Casamicciola, dal TAR tutti i ritardi del Comune

La vicenda del porto turistico di Casamicciola Terme, ancora una volta, non si decide negli articoli di stampa pagati con i soldi della “ricostruzione”, ma nelle aule di giustizia. La sentenza n. 7396/2025 del TAR Campania non chiude il contenzioso tra la società Cala degli Aragonesi e il Comune di Casamicciola Terme, ma offre una fotografia molto chiara dei ruoli in campo: da un lato un concessionario che cerca di far valere, con gli strumenti di legge, il proprio diritto ad essere ascoltato e a concorrere alla futura gestione del porto; dall’altro un’amministrazione comunale che sceglie la via dell’auto–assegnazione e della gestione diretta in economia, arrivando a rispondere alle istanze solo dopo l’avvio del giudizio amministrativo.

La sentenza fotografa il passato, ma gli sviluppi veri si giocano adesso: l’udienza di merito dirà se il Comune potrà davvero tenersi il porto fino al 2033 o se la partita dovrà riaprire le porte a trasparenza, confronto e procedure competitive

Alla base del ricorso c’è la concessione demaniale marittima n. 21/2008, rilasciata congiuntamente da Regione Campania e Comune di Casamicciola Terme per oltre 45 mila metri quadrati complessivi tra aree a mare e a terra, finalizzati all’adeguamento funzionale e alla gestione dell’attività di ormeggio. Un titolo, quello del 2008, costruito sul modello del partenariato pubblico/privato, con obblighi e impegni reciproci: il privato chiamato a gestire e valorizzare l’approdo, il Comune tenuto a realizzare opere infrastrutturali mai completate, come lamenta da tempo la società ricorrente.

Il silenzio del Comune e la spinta del TAR

Tra terremoto del 2017, frana del 2022 e gli effetti del Covid, l’equilibrio economico–finanziario del piano allegato alla concessione risulta, secondo Cala degli Aragonesi, pesantemente alterato. Da qui la scelta di percorrere la strada più lineare e trasparente: l’istanza del 9 dicembre 2024 per il rinnovo del titolo concessorio per ulteriori cinque anni, “ai sensi del D.P.R. 509/1997 e dell’art. 18 del regolamento al Codice della Navigazione”, con richiesta esplicita di attivare le necessarie pubblicazioni e una procedura comparativa aperta a tutti, Comune compreso.

Il Comune di Casamicciola, però, su quella istanza sceglie il silenzio. Non solo non risponde, ma nel frattempo cambia completamente rotta. Con la delibera di Giunta n. 137 del 27 dicembre 2024 incarica l’Ufficio Tecnico di verificare la possibilità di assumere il servizio mediante “gestione diretta in economia” ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 201/2022. Pochi giorni dopo, con la delibera n. 2 del 15 gennaio 2025, arriva l’atto di indirizzo politico più pesante: proposta al Consiglio comunale di revocare la precedente delibera che aveva prorogato la concessione fino al 31 dicembre 2024 e di auto–affidarsi, sino al 31 dicembre 2033, tutti i servizi di portualità turistica, sempre in gestione diretta in economia.

Cala degli Aragonesi, che nel frattempo ha presentato articolate memorie ex articolo 10 della legge 241/1990, chiede due cose banali e sacrosante: che il Comune definisca il procedimento aperto con l’istanza del 9 dicembre e che la futura gestione del porto non venga sottratta alle regole del mercato e della concorrenza, ma passi da una procedura competitiva e da un confronto serio tra progetti, soggetti e capacità gestionali. In più, sul tavolo viene messo un tema che pesa come un macigno: le opere che il Comune si era impegnato a realizzare in virtù della concessione del 2008 e che, secondo la società, non risultano eseguite.

È in questo quadro che il TAR interviene. La sentenza, dal punto di vista strettamente tecnico, dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la parte di ricorso relativa al silenzio del Comune. Ma non perché l’ente avesse operato correttamente, bensì perché, sotto la pressione del contenzioso, ha finalmente adottato il provvedimento del 9 aprile 2025 con cui rigetta l’istanza della società. In altre parole: il silenzio è cessato solo quando la questione è arrivata davanti ai giudici. Se Cala degli Aragonesi non avesse adito il TAR, l’inerzia comunale avrebbe potuto tranquillamente proseguire.

Il nodo politico e ciò che resta in sospeso

Sul fronte regionale, la decisione chiarisce un altro aspetto decisivo. Cala degli Aragonesi aveva chiesto alla Regione Campania di esercitare un potere di vigilanza forte, fino ad arrivare alla revoca o avocazione delle funzioni delegate al Comune in materia di concessioni demaniali marittime. La Regione, però, rivendica il proprio ruolo di indirizzo e coordinamento, ricordando che – dopo la legge regionale 5/2021 – la titolarità delle funzioni in ambito portuale è stabilmente in capo ai Comuni e non è più “richiamabile indietro” se non nei limiti di un controllo generale. Il TAR le dà sostanzialmente ragione, riconoscendo che il porto turistico è un servizio pubblico locale di rilevanza economica e che spetta al Comune decidere se gestirlo in proprio o metterlo a gara.

Qui sta il punto politico, che esce nitido dalla decisione: se oggi la partita del porto di Casamicciola è congelata in attesa dell’udienza di merito è perché il Comune ha scelto la via più chiusa possibile, quella dell’auto–affidamento fino al 2033, senza confronto competitivo, senza gare e senza considerare, se non a posteriori e in senso negativo, l’istanza di rinnovo presentata da chi il porto lo ha gestito per anni.

Cala degli Aragonesi, al contrario, ha costretto le amministrazioni a muoversi, ha attivato procedimenti, ha invocato regole, ha chiesto pubblicazioni, verifiche, sopralluoghi, ha sollecitato la Regione a controllare lo stato delle opere e il corretto uso del bene demaniale.

La stessa sentenza ricorda, riprendendo le difese regionali, che l’obbligo di realizzare le opere previste nel titolo concessorio del 2008 gravava “congiuntamente ed inscindibilmente” su Comune e concessionario. Ma se il privato, nel frattempo, chiede un riequilibrio del piano economico e un rinnovo secondo le procedure di legge, l’ente pubblico risponde scegliendo di tenersi tutto, in casa propria, fino al 2033. La società, a quel punto, fa l’unica cosa che la legge le consente: impugna gli atti e porta la vicenda davanti ai giudici amministrativi.

La decisione del TAR non assegna ancora “vincitori” e “vinti”: rinvia la causa sul ruolo ordinario, demandando a una successiva udienza la valutazione di legittimità delle delibere comunali, del rigetto delle istanze, delle nuove concessioni e degli atti di presa in consegna delle aree. Ma, nell’attesa, il quadro è già chiaro. Cala degli Aragonesi appare come il soggetto che chiede che il porto di Casamicciola venga gestito dentro un perimetro di regole, trasparenza e concorrenza. Il Comune, al contrario, si espone a un giudizio pubblico severo per avere ignorato a lungo le richieste formali del concessionario, per avere privilegiato la strada dell’auto–gestione a lungo termine e per avere trasformato un partenariato pubblico/privato in un terreno di scontro, anziché in un’occasione di sviluppo condiviso.

Il resto lo dirà l’udienza di merito. Ma una cosa, già oggi, è incontestabile: se il porto di Casamicciola è tornato al centro del dibattito giuridico e politico, lo si deve soprattutto alla determinazione della Cala degli Aragonesi nel pretendere che quel tratto di demanio non venga governato nel silenzio, bensì alla luce di atti, responsabilità e regole. Il che, in un Comune ancora segnato da frane, sisma e ricostruzione mancata, non è dettaglio da poco.

I passaggi della sentenza che inciodano il Comune

Il TAR rileva che il Comune di Casamicciola Terme non ha risposto nei termini all’istanza di rinnovo della concessione presentata da Cala degli Aragonesi il 9 dicembre 2024. La risposta è arrivata soltanto il 9 aprile 2025, quando ormai si era consolidato il silenzio e solo dopo l’avvio del contenzioso. Il Tribunale registra quindi che «il Comune ha, seppur tardivamente, provveduto» e che proprio questo ritardo determina la “sopravvenuta carenza di interesse” sull’azione relativa al silenzio.

Il giudice evidenzia inoltre che il Comune, invece di definire l’istanza pendente, ha scelto di avviare la gestione diretta del porto, comunicando alla società l’avvio del procedimento solo quando la delibera di Giunta era già stata adottata, senza prima rispondere alla richiesta di rinnovo. La ricostruzione dei fatti mostra che l’ente si è mosso in direzione dell’autoaffidamento mentre il procedimento originario restava sospeso.

La sentenza ribadisce anche che il Comune non ha realizzato le opere infrastrutturali previste dalla concessione 21/2008, elemento riconosciuto persino dalla Regione e documentato attraverso lo stato di consistenza delle opere richiesto dall’ente regionale. La mancata esecuzione delle opere resta un nodo irrisolto della vicenda amministrativa.

Il TAR ricorda infine che, in materia di concessioni demaniali marittime, le funzioni sono attribuite al Comune e non sono avocabili dalla Regione dopo la riforma del Titolo V e la legge regionale 5/2021. Questo significa che la responsabilità piena di quanto accaduto – dalle opere non realizzate alla gestione dei procedimenti – resta in capo all’ente locale, che non può attribuire a Napoli la propria inerzia.

Un quadro che, pur senza entrare nel merito finale, descrive un Comune che ha risposto tardi, ha lasciato sospese le istanze del concessionario e ha accumulato inadempienze sulle opere portuali.