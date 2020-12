Casamicciola Terme.Controlli della capitaneria di porto sui prodotti ittici in arrivo dalla terraferma. La stretta in occasione del periodo natalizio riguardo la consegna e la commercializzazione di merce. Nel mirino degli uomini della Guardia Costiera diretti dal Tv Raffaele Bove prodotti non convenzionali o mal confezionati giunti dal continente per essere rivenduti sul mercato ischitano.