Porto di Casamicciola, c’è il sì al progetto esecutivo per il dragaggio

È arrivato unanime e rispettando lo stringente cronoprogramma il sì al progetto esecutivo definitivo da circa 3 milioni di euro per il dragaggio del Porto di Casamicciola Terme, rimasto parzialmente interdetto alle imbarcazioni a seguito della frana del 26 novembre.

L’articolato e complesso progetto, volto a ripristinare i fondali nello specchio d’acqua antistante l’approdo del comune ischitano travolto dalla frana, è stato definito con grande celerità grazie prima agli impegni assunti dalla Regione Campania e poi alle procedure speciali e derogatorie adottate dal Commissario per l’emergenza post frana a Ischia, Giovanni Legnini, cui è seguito il prezioso contributo apportato da parte di ciascuno dei numerosi attori coinvolti, coordinati efficacemente e dal Vicecommissario ing. Gianluca Loffredo.

L’approvazione da parte di tutte le istituzioni e gli enti interessati è stata espressa durante la Conferenza speciale dei servizi che si è tenuta questo pomeriggio, alla luce degli adeguamenti e delle ultime integrazioni e osservazioni recepite negli elaborati progettuali e nel piano di monitoraggio. Pertanto, anche all’esito favorevole della caratterizzazione dei prelievi, già illustrato nell’ultima Conferenza speciale dei servizi dei giorni scorsi, sarà possibile ora procedere da parte del Comune di Casamicciola alla richiesta di autorizzazione definitiva alla Regione Campania per il dragaggio e l’immersione in mare del materiale estratti. Intanto, il Rup, con il Comune di Lacco Ameno in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante, sta provvedendo ad avviare la procedura negoziata accelerata per l’affidamento dei lavori entro la prossima settimana.

Alla riunione di questo pomeriggio, presieduta dallo stesso Commissario delegato, ha partecipato il sindaco neoeletto di Casamicciola Terme, On. Giuseppe Ferrandino, il quale ha ricordato che l’ultimo dragaggio portuale effettuato nel comune è avvenuto nel 2007, proprio durante il suo precedente mandato come primo cittadino di Casamicciola. E a tal proposito, Ferrandino ha affermato: “Ci tenevo ad esser qui, è il mio primo vero atto da Sindaco appena eletto, perché questo progetto segna la ripartenza del nostro Comune. Grazie a tutti per i tempi celeri, so che è stato fatto ogni sforzo per arrivare sin qui e per questo voglio complimentarmi soprattutto con il Commissario Legnini”.