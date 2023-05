Porto di Casamicciola. Castagna: “Basta con le letterine, ora si passa alle vie di fatto”

Enzo Castagna, al termine di questa lunga mattina bagnata perché ha piovuto, quali sono le risultanze del sit in? Qual è il punto di arrivo? Abbiamo sentito preoccupazioni serie e parole preoccupate soprattutto da parte di Salvino Napoleone: “Adesso la misura è colma, siamo disposti a bloccare l’isola”.

«Dal filmato che è stato effettuato durante il sit in vicino allo sbarco, si è visto benissimo che ci sono problemi di spazio a terra. Sulla banchina la gente si è imbarcata con la pioggia battente. C’è un aliscafo che, ormeggiando di fiancata, impegna tutta la banchina commerciale. Le attività turistiche sono al collasso, così come quelle commerciali. Siamo tutti in una condizione molto, molto deficitaria. Abbiamo fatto questo incontro con il dottor Chietti, sub commissario del Comune di Casamicciola, nel quale abbiamo esposto le nostre grosse preoccupazioni.

Abbiamo fatto presente che non ci possiamo più permettere che questo stato di cose continui ad andare avanti. Sappiamo benissimo che dalla prossima settimana ci sarà un nuovo sindaco a Casamicciola, così come sappiamo benissimo che tra insediamento e adempimenti passerà almeno un altro mese e mezzo. E noi da qui a un mese e mezzo non ci possiamo permettere questo stato di cose. Accogliamo con favore le proposte fatte dal sub commissario che ci dice aspettare la risposta della Regione Campania. Ma noi saremo assolutamente vigili. E, trascorse 24 ore, se non ci saranno dei risvolti assolutamente positivi, continueremo con la nostra azione che, ripeto, oggi non si potrà più fermare alle carte e alle richieste. Dovremo passare ai fatti in modo assolutamente concreto, tenuto conto anche del fatto che sappiamo benissimo che ci sono delle ordinanze che non vengono fatte rispettare e noi faremo in modo che si facciano rispettare».