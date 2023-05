Porto Casamicciola, via libera al dragaggio dalla Regione Campania

E’ stata rilasciata oggi dalla Regione l’autorizzazione al dragaggio ed immissione in mare dei sedimenti del porto di Casamicciola. Si tratta della colata franata in esito gli eccezionali eventi alluvionali dello scorso 26 novembre. Davvero in tempi record sono stati effettuati i rilevi dei fondali , il prelievo dei campioni , l’analisi chimico-fisica dei sedimenti. E poi in tempi sempre record sono stati acquisiti in conferenza di servizi tutti i pareri degli enti competenti che hanno consentito l’approvazione finale del progetto.

Un esempio positivo di collaborazione della Regione con la struttura del commissario Legnini , l’autorità di bacino, il Comune di Casamicciola. Adesso occorre mantenere la stessa velocità per l’esecuzione dei lavori, restituendo quanto prima il porto alle sue importanti funzioni, soprattutto in vista dell’imminente stagione turistica del periodo estivo.