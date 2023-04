PORTO BELLO. Il consiglio comunale di Serrara fontana chiamato alla svolta: c’è l’auto affidamento per 6 anni

Gaetano Di Meglio | E’ una rivoluzione. Piccola e dovuta al cambiamento delle leggi in vigore, ma importante. Il porto di Sant’Angelo si avvia verso un nuovo modello di gestione, si dà del tempo e organizza gli investimenti.

Al momento giusto, per partire col piede giusto e con gli obiettivi chiari.

Il prossimo consiglio comunale, quello in programma l’11 aprile, sarà un giorno importante. Importante per Sant’Angelo, per Serrara Fontana e anche per la diportistica isolana che darà il benvenuto ad una nuova “solidità” prorgammatica.

L’oggetto della delibera è chiara: “Porto turistico di Sant’Angelo – Indirizzi per la assunzione diretta da parte del Comune di Serrara Fontana della concessione demaniale n° 81/06 e successive modifiche- scelta del modello di gestione.

Indirizzi seri e chiari, definiti anche grazie alla consulenza dell’avvocato Alessandro Barbieri, che ha permesso all’assessore Eugenio Mattera di firmare un atto che resterà nella storia di Serrara Fontana e che il consiglio comunale renderà efficace ed esecutivo.

Il consiglio comunale, di fatto, autorizzerà il Sindaco p.t. a presentare all’Ufficio Demanio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 Cod. Nav. e per tutti i fini di legge, istanza di concessione per il periodo 01.01.2024-31.12.2029 in favore del Comune di Serrara Fontana, con sede legale in Via Roma n. 79, C.F. 83001410634, nella persona del Sindaco in carica, Dott.ssa Irene Iacono per il mantenimento e la occupazione delle aree demaniali marittime con le relative pertinenze e/o accessori come desunti dagli atti concessori marittimi n. 81/2006 e ss. mm. (cfr. CdM n. 153/2008 e n. 65/2019), come meglio rappresentato sulla planimetria che si allega Sub A, allo scopo di efficientare i beni demaniali sopra menzionati attraverso la modernizzazione delle dotazioni tecnologiche funzionali all’ormeggio e a tutela e sicurezza dei fruitori delle aree demaniali marittime destinando ogni anno agli investimenti almeno 1/6 del costo per essi stimato nel PEF in modo da completarli entro il seiennio di autoconcessione che trova copertura finanziaria nei margini dell’utile lordo

Di approvare la relazione ex art. 14 comma 3 del D.lgs n. 201/2022 allegata alla presente sub A quale parte integrante e sostanziale della presente delibera e per l’effetto di stabilire che la gestione del servizio “Porto” e la gestione della prefata concessione demaniale avverrà secondo un modello “misto” che comprende altresì un Piano Economico Finanziario redatto tenendo conto delle risultanze (costi e ricavi) dell’ultima stagione turistica e dell’andamento dei costi di mercato, nonché del modello di gestione prescelto;

Di esprimere indirizzo al Responsabile del Settore Demanio: accogliere l’istanza ex art 36 Cod. Nav presentata dal Sindaco; di attivare la procedura di affidamento a terzi dei servizi ausiliari, secondari, strumentali ed accessori, sotto soglia comunitaria, con gara di appalto a procedura aperta di cui agli artt. 36 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, alle seguenti prescrizioni: i criteri di scelta dell’affidatario devono privilegiare la professionalità e le proposte qualitativamente più interessanti; in particolare, l’organizzazione dei servizi a terra ed a mare, con il numero delle unità lavorative e le relative professionalità, le conoscenze delle lingue straniere e le esperienze che verranno impiegate; l’importo del servizio dovrà tener conto in particolare dell’analisi dei costi di personale e delle spese che dovrà sostenere l’affidatario per l’espletamento del servizio; di applicare le tariffe determinate di anno in anno dalla Giunta Comunale (si veda da ultimo quanto previsto nella deliberazione di G.C. n. 64 del 16/05/2022) con incasso a favore del Comune di Serrara Fontana; il capitolato/contratto dovranno contenere le prestazioni minime necessarie affinché sia garantita una corretta gestione dei servizi richiesti e dovranno contenere le garanzie, le penali e la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del soggetto affidatario alle prestazioni dovute e l’obbligo di risarcire la Stazione Appaltante in caso di inadempimento, nonché tutti gli specifici obblighi di legge operanti in fattispecie, compreso l’assoggettamento del personale impiegato nel servizio alle prescrizioni di cui al Codice; assunzione a tempo determinato, per esigenze stagionali, del “Coordinatore dei servizi di porto turistico”;

Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di predisporre gli atti necessari al fine di rendere operativo il porto turistico ed in particolare il montaggio e lo smontaggio dei pontili galleggianti, degli impianti elettrici ed idrici, nonché tutti quei lavori che si renderanno indispensabili per una piena operatività in sicurezza del porto turistico.

Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario, sulla scorta dell’analisi finanziaria e dei costi effettuata dall’Ufficio Demanio in funzione del numero del personale da impiegarsi e delle spese da sostenersi, di prevedere nel bilancio 2023/25 in corso di formazione l’importo di € 204.664,76 all’anno oltre tassazione di legge, da porre a base d’asta per l’affidamento del servizio, subordinando l’effettivo impegno di spesa alle risultanze economiche derivanti dal ribasso offerto e dalla durata effettiva dell’affidamento, modulata all’esito della procedura di affidamento in argomento, nonché di circa €. 17.000,00 all’anno a valere sui capitoli relativi alla spesa di personale di cui al bilancio di previsione 2023/2025 in corso di formazione per quanto concerne la copertura della spesa per l’assunzione, € 36.600,00 all’anno IVA inclusa per montaggio/smontaggio pontili ed impianti elettrici ed idrici, € 10.000,00 spese varie per la gestione del porto, € 40.000,00 per canone demaniale alla Regione Campania, Oltre fidejussione € 2.800,00 e polizza assicurativa € 4.200,00 per un totale di € 315.264.76.