Porti, un altro week end da 70.000 passeggeri

Nel weekend appena trascorso, la Guardia Costiera di Ischia, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, all’interno del dispositivo nazionale inerente l’operazione “Mare sicuro 2021” del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ha eseguito una costante attività di controllo e pattugliamento in mare impiegando le motovedette CP Sar 303, CP Ssar 807 e il battello GC B71.

Come di consueto, l’attività in mare è stata mirata al rispetto da parte dei diportisti delle disposizione per la corretta fruizione e navigazione all’interno delle acque dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno e al rispetto dei limiti di navigazione inerenti la distanza dalla costa. L’attività di controllo ha portato all’elevazione di alcune sanzioni amministartive per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione.

Oltre ai numerosi interventi di vigilanza in mare, l’attuale weekend è stato caratterizzato da rilevantissimi flussi turistici – in particolare nelle giornate da venerdì a domenica sono transitati nei porti di Ischia, Casamicciola e Forio circa 70.000 passeggeri, ovvero 30.000 in arrivo e 40.000 in partenza, e un totale di circa 7000 veicoli.

Per far fronte ai previsti notevoli flussi di passeggeri è stato posto in atto uno specifico dispositivo di vigilanza e controllo mediante l’impiego costante e continuo di numerose pattuglie per garantire la sicurezza degli accosti e degli approdi delle unità navali che scalano i porti isolani e dei relativi passeggeri.