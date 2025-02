Porti sicuri, da “Casa Ischia” arrivano 5.300.000 € per Ischia e Forio

L’isola d’Ischia riceverà una quota significativa degli investimenti previsti dal piano di adeguamento antisismico per le infrastrutture portuali delle tre isole del golfo di Napoli: Ischia, Capri e Procida. Il programma, promosso dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e recepito dalla Regione Campania, stanzia un totale di 7 milioni di euro, di cui metà finanziati dalla Regione attraverso le risorse del FESR Campania 2021-2027.

Per i porti ischitani, sono stati previsti interventi mirati per garantire maggiore sicurezza e funzionalità. In particolare, per il porto di Ischia si procederà con l’adeguamento della larghezza del Pontile Italia ’90, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro, e con interventi di adeguamento alla banchina Olimpica per un ulteriore 1,5 milioni di euro. Per il porto di Forio, è prevista la manutenzione straordinaria della banchina dell’avamporto per 800mila euro e interventi strutturali sul Pontile Italia ’90 per 1,5 milioni di euro.

Interventi sulle altre isole del golfo

La Regione Campania ha individuato priorità d’intervento anche per le isole di Procida e Capri. Per l’isola di Procida si procederà con la manutenzione straordinaria del pontile degli aliscafi per 500mila euro e con il consolidamento della banchina dell’ufficio circondariale marittimo per 1 milione di euro. Per l’isola di Capri, invece, sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per il molo di sopraflutto, con un finanziamento di 250mila euro. Questo piano si inserisce nella strategia nazionale di prevenzione e gestione dei rischi naturali, con particolare attenzione alle isole minori, che presentano difficoltà logistiche e vulnerabilità strutturali specifiche. L’obiettivo è migliorare la sicurezza delle infrastrutture portuali e facilitare la mobilità locale, regionale e internazionale, rafforzando al contempo la funzione di accesso ai porti campani.

Le proposte progettuali dovevano essere presentate entro il 31 gennaio scorso, con una seconda fase del piano che prevede una dotazione finanziaria complessiva di 80 milioni di euro per interventi analoghi in altre aree del Paese. In aggiunta, 30 milioni di euro sono stati destinati a supportare interventi manutentivi straordinari di infrastrutture pubbliche gestite da enti locali, comunità isolane e arcipelaghi.

La Regione Campania, attraverso questo piano, punta a potenziare la resilienza delle infrastrutture portuali insulari, migliorando la qualità e la sicurezza del servizio di trasporto marittimo e garantendo maggiore tutela di fronte a eventi sismici o altre emergenze naturali.