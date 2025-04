Porti, Salvini “Entro la fine della primavera la riforma sarà legge”

GENOVA (ITALPRESS) – “Conto che a breve, vuol dire entro la fine della primavera, la riforma dei porti sia legge”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteoa margine della visita a Euroflora a“Siamo a buon punto, stiamo lavorando col ministero dell’Economia – ha aggiunto a proposito del progetto per la creazione di una holding dei porti aperta ai capitali privati -. Significa investire, come stiamo investendo miliardi in tutte e 16 le autorità portuali, ma avere un’idea comune, evitare che ci siano soldi sprecati o differenti visioni, anche perchè il Mediterraneo è una fonte di ricchezza inestimabile per il futuro, quindi spendere bene i soldi sui porti è fondamentale. A me interessa un controllo pubblico, poi se ne sta occupando egregiamente il viceministro Rixi che da genovese e da marittimo, rispetto a me che son milanese, è molto più attento. Però – ha concluso – spendere bene tutti gli euro che chiediamo agli italiani per rendere sempre più moderni, efficienti e sicuri i porti italiani è fondamentale, e lo è anche avere una cabina di regia”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).