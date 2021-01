Portellone fuori uso. Viaggiatori bloccato nel traghetto

Giornata infernale sulle vie del mare. Disagi e caos per i viaggiatori. Il maltempo che sta flagellando da ieri il Golfo di Napoli con un crescente peggioramento delle condizioni meteo dal pomeriggio di ieri hanno pesantemente condizionato i collegamenti marittimi da e per le isole.Aliscafi fermi nei porti e qualcuno in bacinom dopo le prima temerarie corse e, per chiudere la serata, passeggeri bloccati a bordo dell’ultima nave traghetto partita da Pozzuoli. Il traghetto Benito Buono di Medmar che ha mollato gli ormeggi, già fisiologicamente condizionato dal meteo avverso, poco prima delle 19,30 è giunto al porto di Ischia intorno alle 21,00. Purtroppo un guasto tecnico meccanico al portellone ha ritardato ulteriormente le operazioni di sbarco dei viaggiatori. Letteralmente bloccati a bordo. Polemiche ed intuibili malumori. Molti viaggiatori a causa dei limitati collegamenti erano in attesa presso lo scalo puteolano della 15,00 per poter poi imbarcare alle 19,00 nella speranza di raggiungere Ischia. Nella notte e domani, previsto ulteriore peggioramento. Ancora un sabato di passione, dunque, dopo un venerdi da dimenticare per i collegamenti.

Aggiornamento ore 21,52.Solo alle ore 21,49 il personale di bordo della M/N è riuscito a sbloccare il portellone garantendo così lo sbarco dei tanti passeggeri in attesa di poter finalmente raggiungere l’isolamento termine di una difficile traversata con tanto di imprevisto all’attracco in porto ad Ischia.