«Portellone bloccato, il traghetto Caremar da Pozzuoli non parte»

Siamo alle solite. I collegamenti marittimi tra Ischia e la terraferma sono soggetti a imprevisti di ogni genere, ma soprattutto ai “capricci” delle società di navigazione. Guasti presunti o reali (dovuti probabilmente a scarsa manutenzione), condizioni meteo avverse o altro servono a giustificare la improvvisa soppressione di una corsa o i ritardi nella partenza. E a farne le spese sono i residenti e i pendolari, le cui esigenze non vengono in alcun modo tenute in conto.

L’ultima vicissitudine ci è stata segnalata da un viaggiatore e riguarda il traghetto Caremar che sarebbe dovuto partire da Pozzuoli diretto a Ischia alle ore 14.00. I passeggeri regolarmente saliti a bordo, arrivata l’ora della partenza, hanno invano aspettato che la motonave mollasse gli ormeggi. Dopo un quarto d’ora di attesa ed interrogativi, «alle 14.15 il comandante ci ha avvisato che c’era un problema tecnico e quindi saremmo partiti dopo un quarto d’ora», riferisce il nostro interlocutore.

In realtà quei quindici minuti sono trascorsi senza che si avesse alcun segnale di una prossima partenza. «Intorno alle 14.40 – prosegue – è arrivata la nave Medmar, ma ancora non sapevamo nulla di quando sarebbe partita la nostra. Allora siamo scesi dal salone e abbiamo chiesto informazioni. Ci hanno risposto che il portellone era bloccato e stavano lavorando per sbloccarlo. Aggiungendo subito dopo che ci sarebbero voluti pochi minuti. Risaliti a bordo, abbiamo effettivamente sentito il rumore del portellone che cercavano di sbloccare per farlo alzare, ma senza risultato».

A questo punto erano ormai le 15.00, dunque un’ora dopo la prevista partenza, e i passeggeri hanno chiesto di poter scendere e si sono imbarcati sul traghetto della Medmar, a sua volta partito con 15 minuti di ritardo. Ma questo, per i passeggeri della motonave Caremar in avaria, si è dimostrato un ritardo provvidenziale…

Il racconto dell’ennesima odissea. Tra l’indifferenza delle istituzioni che dovrebbero tutelare i diritti dei cittadini isolani.