Portavalori pizzicato al posto di blocco sprovvisto di polizza assicurativa. Sequestrato con tutti i valori

Ieri, venerdì 7 agosto, poco dopo le 12:45 un furgone portavalori è stato fermato ad un posto di blocco in quel di Casamicciola Terme. Le forze dell’ordine erano di istanza sulla Litoranea nei pressi dell’incrocio dell’Ancora. Dall’accertamento dei documenti di bordo, sarebbe stato accertato dai militi che lo stesso mezzo fosse sprovvisto di polizza assicurativa.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro con tutto il prezioso carico. Questa mattina, ad Ischia Porto proveniente da Pozzuoli, è sbarcato da un traghetto di linea un nuovo mezzo portavalori. Il veicolo servirà per il trasferimento delle “merci” ed i “valori“ contenuti sul furgone sequestrato. Giusto perché la “merce” trasportata è delle banche non della vigilanza!

Intanto che lo stesso resti in custodia cautelare per gli adempimenti di rito.Una situazione alquanto singolare ed anomala che, in ogni caso, mette in evidenza come sia sempre più diffusa la pratica in taluni settori di eludere le procedure, confidando nel ruolo intrinseco del servizio svolto.