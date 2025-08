«Portare il nostro sogno a casa»: il ritorno di Sasà Improta sull’isola con “Intrasatta”

Tre giorni di emozioni, tecnica e poesia equestre: a Fiaiano torna “Intrasatta”, lo spettacolo firmato Aragona Arabians che unisce talento isolano e respiro internazionale

Torna anche quest’anno, il 6, 7 e 8 agosto 2025, l’appuntamento più atteso dagli appassionati di cavalli e spettacolo “Intrasatta”, l’evento equestre firmato Aragona Arabians, che trasforma l’arena di Fiaiano in un palcoscenico di emozioni, tecnica e poesia. In scena non solo la bellezza del gesto atletico, ma soprattutto l’intensità del legame tra uomo e cavallo, raccontato attraverso numeri che uniscono volteggio, libertà e spettacolo.

A guidare questo viaggio sensoriale, tra sogno e terra, c’è un gruppo di artisti che ha fatto dell’equitazione uno stile di vita. Tra loro, Bartolo Messina, volto europeo dello spettacolo in libertà e protagonista affermato di CAVALLUNA, che a Ischia torna a “casa” per condividere con il pubblico il cuore del suo lavoro: un dialogo silenzioso fatto di rispetto, armonia e fiducia reciproca.

A volerlo fortemente è stato Salvatore Improta, per tutti Sasà, il più giovane protagonista del team, che ha voluto regalare alla sua isola uno spettacolo che non è solo un’esibizione, ma un atto d’amore. In questa intervista, ci accompagna dentro l’anima dell’evento, raccontandoci il senso profondo di questo ritorno, il valore della condivisione con il pubblico di casa e l’eredità di una passione che nasce da lontano ma che oggi guarda dritto al futuro.

Cosa sorprende, ogni volta, di questo spettacolo che si terrà il 6, 7 e 8 agosto 2025 presso il Centro Equestre Aragona Arabians di Fiaiano? Com’è nato e qual è il suo scopo?

«Lo spettacolo nasce da un sogno che coltivo da anni. Per me non è un lavoro, ma una vera passione. Da tempo ci esibiamo nelle arene più belle d’Europa, dove condividiamo emozioni profonde con il pubblico grazie alla presenza straordinaria dei cavalli. Già da un po’ pensavo di portare quest’esperienza anche sulla nostra isola, di condividerla non solo con i residenti ma anche con i turisti. Credo fermamente che entrambi debbano conoscere e apprezzare questa straordinaria realtà, che rappresenta una grande opportunità culturale ed emotiva.»

L’arena di Fiaiano non sarà forse paragonabile alle strutture internazionali, ma il ritorno a casa ha un valore diverso. È questa la vera essenza di “Intrasatta”?

«Esattamente. Quando siamo in tournée e ci esibiamo altrove, quello che cerchiamo di trasmettere è un’emozione autentica, un’atmosfera capace di toccare il cuore. È questo che vogliamo ricreare anche a Ischia. Anche se siamo in pochi, vogliamo farlo bene, con cura e dedizione, lasciando un segno in chi ci viene a vedere. È importante che la gente capisca cosa facciamo, come lo facciamo e soprattutto perché lo facciamo. Il senso di “Intrasatta” è proprio questo: restituire all’isola ciò che ci ha dato, con lo stesso amore che portiamo in giro per il mondo.»

Il pubblico meno esperto resta spesso colpito dai numeri acrobatici, da quei volteggi spettacolari che richiedono abilità, coraggio e controllo. Sasà, tu hai iniziato molto presto. Qual è il percorso che ti ha portato fin qui?

«Ho cominciato a undici anni e già a dodici portavamo in scena i primi spettacoli. È grazie alla mia famiglia e in particolare a mio zio Bartolo se ho potuto intraprendere questo cammino. Mi hanno sempre sostenuto, anche oggi, in questa nuova avventura isolana, che è una sfida per tutti noi. Non è facile proporre qualcosa di nuovo, c’è sempre una certa incertezza iniziale, ma chiedo solo che il pubblico abbia fiducia, che venga a vivere questa esperienza. Il nostro spettacolo offre emozioni autentiche: amore, paura, adrenalina, suspence… ma soprattutto, il sorriso. Quando vediamo la gente andar via sorridendo, sappiamo di aver fatto bene il nostro lavoro, di aver toccato il cuore.

Il tuo talento si esprime soprattutto nel volteggio e nelle acrobazie, discipline affascinanti ma anche complesse. Come è nata questa passione? Ci racconti un episodio che ti ha segnato?

«Mi sono innamorato del volteggio da piccolo, durante uno dei primi spettacoli organizzati da mio zio a Casamicciola. Vidi quei numeri acrobatici, quell’intensità, e ne rimasi stregato. Sembrava uno sport estremo, e io ho sempre amato l’adrenalina. Iniziai a giocare con il mio pony, per puro divertimento. Un giorno mio zio Eliseo mi vide e mi chiese se volevo partecipare agli spettacoli con lui. Gli risposi di sì, senza esitare. Mi disse: “Se sei in gamba, ti porterò con me e ti farò diventare uno dei artisti più famosi d’Italia.” Così è stato. A dodici anni vinsi un talent show a Verona e da lì è iniziata la mia carriera. Fu il primo passo di un viaggio che continua ancora oggi.»