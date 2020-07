Portagioie: gli accessori da donna che non devono mai mancare!

Si sa, le donne, o almeno la maggioranza di esse, amano “vestirsi” di accessori che meglio le rispecchiano. Un gioiello, qualunque esso sia, se scelto con gusto, accuratezza e attenzione, riesce anche ad accentuare e ad evidenziare la bellezza di una donna, rendendola davvero unica e speciale. Pensiamo alla donna che ha un decoltè giusto con un collo allungato e sottile, una collana anche più appariscente, può valorizzare uno dei suoi punti di forza di bellezza, che in questo caso è il collo. Chi invece ha degli occhi chiari, dall’azzurro al verde, può far “risaltare” il colore dell’iride con un orecchino luccicoso, che porti l’attenzione di chi guarda sul volto. Insomma i gioielli possono diventare i perfetti alleati di bellezza per una donna. E poi non dimenticate una delle cose più importanti, i gioielli dicono molto sulla vostra personalità, sul vostro modo di essere e sulla vostra visione del mondo.

Ma andiamo a scoprire quali sono i 5 accessori che non possono mai mancare in un portagioie di una donna.

1 Bracciale luminoso

Per bracciale luminoso, intendiamo riferirci ad un bracciale tempestato di pietre preziose, zirconi o diamanti. Ad esempio un bracciale Swarovski, rende bene l’idea di bracciale luminoso. Questa azienda punta molto alla creazione originale di bracciali, ma anche di altri accessori, arricchiti e valorizzati da pietre preziose, più o meno importanti, per donare luce alla donna che lo indossa. Inoltre i bracciali di questo marchio hanno un ampio ventaglio di prezzo, a secondo di quanto una donna vuole spendere.

2 Collana di perle

La collana di perle è un vero e proprio must per una donna. Un accessorio ideale soprattutto per gli eventi importanti, come un matrimonio o un compleanno festeggiato in stile pomposo, magari in occasione degli “anta”. A prescindere da quanto a una donna possa piacere o meno le perle, è bene avere sempre questo accessorio nel proprio portagioie perchè è il perfetto emblema di stile, eleganza e raffinatezza.

3 Orecchini punto luce

Ci sono donne che amano gli orecchini vistosi e coloratissimi e chi invece preferisce quelli meno colorati e magari non grandissimi. Per questo vi diciamo che la perfetta via di mezzo tra un paio di orecchini esagerati e un paio di orecchini troppo in stile minimal, sono gli orecchini a punto luce. Una tipologia di accessorio che pur se semplice, riesce con un piccolo “bagliore” ad illuminare il volto della donna e a renderla unica e speciale.

4 Orologio

Diciamo la verità, l’orologio è uno degli accessori più comuni sia nel mondo femminile che maschile. Un must più che di eleganza, oserei dire, di quotidianità. Però quello che vogliamo specificare è che, è bene avere un orologio “di una certa qualità e di una certa importanza” da tenere e conservare gelosamente e da sfoggiare in occasioni importanti per noi.

5 Anelli con diamante

Una donna preferisce sempre farsi regalare un anello di diamante dal proprio uomo, che comprarlo per semplice piacere o preferenza personale. Ma ricordate che non esiste niente di meglio che renderci felici da sole con un accessorio che non può mancare nel nostro portagioie. Quindi avere un anello di brillanti è il giusto completamento a quelli che sono gli accessori essenziali!