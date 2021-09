PorcaPuttèna. E basta! | #4WD

Della serie, il politically correct che incombe ed esaspera chi realmente è fuori dalla realtà.

Sebbene ampiamente previsto, lo spot tivù della TIM ha dovuto eliminare l’iconico “PorcaPuttena” del suo nuovo testimonial, Lino Banfi, a causa delle rimostranze di un movimento genitoriale.

In passato ho già avuto modo di manifestare tutto il mio sdegno per simili scemità, ricordando quel che è accaduto con il film “Via col Vento”, negli aerei Lufthansa, a Disneyland e in Parlamento, ma anche in merito al cat calling, al DDL Zan e alle osservazioni del PD sul possibile imbarazzo di un trans rispetto all’identità del green pass.

La mia generazione è cresciuta a pane e film comico-erotici, dove un seno di Edwige Fenech e una parolaccia dell’attore barese ti riconciliavano con la vita per giorni. Esistevano le belle ragazze orgogliose di essere apprezzate con un fischio, così come gli omosessuali con i quali si conviveva in modo estremamente sereno, rispettandosi reciprocamente. Eppure non credo, per quel che mi riguarda, di aver subito per questo un effetto diseducativo sulla mia crescita; anzi, ritengo che sotto il profilo esperienziale io possa tranquillamente ritenermi un figlio rispettoso di valori ormai smarriti e un discreto padre di famiglia.

Mi è piaciuto sognare e far sognare intorno alla favola di Biancaneve, senza per questo preoccuparmi del possibile comportamento sessista del Principe Azzurro. Così come, prima di attualizzare quali razzisti e discriminatori i messaggi contenuti in Peter Pan, Dumbo e gli Aristogatti, avrei auspicato che chi ne ha deciso la censura avesse provato a lasciarsi andare alla magia di quelle musiche, quei testi, quelle animazioni, autentici capolavori d’altri tempi e senza età, che normalmente sciolgono il cuore di grandi e piccini purché in grado di farlo funzionare liberamente e senza pregiudizi di sorta.

Possibile che continuiate a non aver di meglio a cui pensare, per Voi e i Vostri figli?