Pontile ad Ischia Ponte, da “corrente” politica a “corrente” della figuraccia

Gaetano Di Meglio | Quando domenica mattina ho finito di scrivere questo articolo, erano le 13:23, non avrei mai potuto pensare al disastro che, a breve, Enzo Ferrandino avrebbe autorizzato a fare. Una cosa assurda!

In 8 giorni sono riusciti a fare di tutto e di più. Una roulette dell’assurdo che fa venire i brividi.

Domenica 16 agosto, ore 13:13. Non ne azzeccano una. Il comune di Ischia, commissariato (di fatto) dagli interessi di Paolo Ferrandino e gestito alla meno peggio da Enzo Ferrandino ne ha collezionata un’altra di tutto rispetto. Un’altra figuraccia d’agosto che, se mai ce ne fosse ancora bisogno, conferma la qualità amministrativa di questa maggioranza. Un’accozzaglia variegata di personaggi politici in cerca di poca visibilità, di piccoli orticelli da coltivare e di qualche piacere ad personam qua e la.

Ma veniamo ai lavori vergogna del Pontile Aragonese, il tratto di strada più importante dell’isola e che, purtroppo, sta soffrendo come un cane bastonato da ragazzini incapaci di fermarsi.

Lo scandalo delle pietre, l’illuminazione distruggi panorama e ammazza territorio fanno pendant con la supervisione (i veri assassini del Pontile solo loro, ndr) della Soprintendenza di Napoli.

Ma veniamo alla storia di questi giorni.

Il 12 agosto, il comune di Ischia annunciava che si erano conclusi i lavori di ripristino e risanamento. Un annuncio con tanto di foto accompagnato da questo piccolo testo: “Si sono finalmente conclusi i lavori che hanno interessato l’arco della Corrente situato sotto al Pontile Aragonese di Ischia Ponte. Nei giorni scorsi la ditta incaricata ha effettuato il ripristino e il risanamento della volta gravemente compromessa a causa del maltempo che ha portato, nei mesi invernali, a violenti mareggiate”.

Evidentemente mente una bugia. Così evidente che due cittadini hanno commentato il testo del Comune con queste parole: “I lavori che state facendo sul ponte sono vergognosi. Abbiate almeno la decenza di non vantarvene…”; l’altro: “Mast’Antonio: “u fatt e u senza fa’ e tutt fatt”….accussi’ avit fatt….Per voi così sono lavori terminati, perché non mettete la foto dell’arco?”

Lavori così assurdi e strani che sono stati contestati da molti, dall’ex assessore Luca Spignese e da queste colonne coraggiose che hanno raccontato il retroscena politico che ha dato il là all’avvio dei lavori in piena estate: consentire agli elettori dell’assessore di aver un vantaggio economico sui concorrenti.

E’ inutile ricordare ai lettori che i lavori in oggetto sono stati richiesti, organizzati e voluti dall’amministrazione comunale di Ischia.

Passano i giorni e, per magia, dopo il testo del 12 agosto arriviamo a quello del 15 agosto.

I lavori non sono più “finalmente conclusi” ma è stata solo “garantita sicurezza”. Ma chi li ha partoriti questi lavori? Chi ha voluto, a tutti i costi, avviare questo cantiere in questo preciso periodo dell’anno? Il comune! Ovviamente la Capitaneria e la Soprintendenza, in questa vicenda, hanno un ruolo marginale e relativo solo al loro compito istituzionale. Gli appalti, i danari, gli affidamenti, gli incarichi sono una materia che appassiona solo gli inquilini di Via Iasolino e di quelli che hanno rinnovato la barca».

Conoscendo i nostri, però, sapevo che lo spettacolo non era ancora finito.

Sempre domenica mattina avevo scritto «Ma ne vedremo ancora delle belle perché, sempre il comune, ci informa che “sotto il controllo della Soprintendenza, si procederà, alla fine della stagione turistica, a completare la parte esterna”. Così, come hanno distrutto la parte di sopra, ora proveranno a distruggere anche la parte davanti!

Sempre secondo Via Iasolino, infatti, “Restano da effettuare diverse lavorazioni di finitura tra le quali il completamento del rivestimento con lastre di pietra naturale di recupero, se presenti sul fondo marino, o di nuova fornitura”.

Prepariamoci al disastro. Soprintendenza e Comune non si sono ancora arresi nella loro missione di distruggere il Pontile Aragonese.»

La foto di Ennio Anastasio racconta, perfettamente, il disastro che hanno realizzato al Pontile Aragonese!