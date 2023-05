Ponte del primo maggio, 28mila passeggeri sbarcati sull’isola

Anche il ponte del primo maggio va in archivio con l’isola d’Ischia che registra numeri più che soddisfacenti. I dati diramati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia agli ordini del comandante Antonio Cipresso sono eloquenti: da venerdì 28 aprile a lunedì primo maggio i passeggeri in transito sono stati in totale 55.500, di cui 28mila in arrivo e 27.500 in partenza. Numeri in linea con il boom di presenze registrate nello scorso weekend col ponte della Festa della Liberazione, quando con un giorno in più a disposizione si era registrata una movimentazione complessiva di 77mila passeggeri, di cui 35mila in arrivo. E se si pensa che il ponte della festa dei Lavoratori è stato purtroppo colpito da condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e in alcune zone anche nebbia, allora diventa evidente che i numeri, anche stavolta, sono più che positivi per il turismo isolano.

Come comunicato dal Circomare, durante l’intero weekend è stato costante il monitoraggio e controllo nei porti da parte del personale della Guardia Costiera, con il coordinamento della Direzione marittima di Napoli. Tutte le operazioni di sono svolte e in sicurezza senza particolari criticità. Anche in mare non sono stati riscontrati eventi o situazioni pericolose. Del tutto relativo il confronto coi dati dell’anno scorso, quando il primo maggio cadde di domenica, eliminando quindi ogni possibilità di ponte festivo e finendo col ridurre la festa dei lavoratori a un normale weekend: dodici mesi fa infatti i visitatori sbarcati nei tre giorni furono 38.500, cifra non trascurabile ma lontana da quella registrata quest’anno.

Insomma: nonostante qualche fastidiosa nube, la stagione turistica isolana è ormai avviata, con numeri che hanno diradato i dubbi e timori che prima di Pasqua avevano lasciato paventare una netta riduzione dei flussi turistici verso i nostri lidi. Al netto delle ormai abituali considerazioni sul tipo di turismo che l’isola è in grado di attrarre, è indubbio che essa resta ancora tra le mete più appetite nonostante le innegabili difficoltà che il territorio sta affrontando dopo la drammatica frana dello scorso novembre.