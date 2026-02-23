lunedì, Febbraio 23, 2026
Pomeriggio di costellazioni familiari

Lo Studio Sociale Olistico Shamballa, neonato organo dell’Associazione politico-culturale 20 luglio, inaugura le sue attività con un pomeriggio di costellazioni familiari condotto dal noto costellatore e terapeuta Piero Bianciardi, appositamente sopraggiunto da Roma. L’evento si terrà sabato 28 febbraio 2026 presso la sede sociale in Lacco Ameno alla via Sanfelice 19 (Rione Ortola prendendo il vicolo alla sinistra della basilica di Santa Restituta). Il contributo richiesto è di 30 euro. È necessaria la prenotazione al 3281360510 (whatsapp).

