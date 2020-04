Poliziotto morto a Napoli per sventare furto in banca

NAPOLI (ITALPRESS) – Un poliziotto e’ morto, la notte scorsa, a

Napoli, mentre cercava di fermare alcuni rapinatori dopo un colpo

in banca. La vittima e’ Pasquale Apicella, di 37 anni, agente

scelto della polizia di Stato. Ferito lievemente il collega che si trovava con lui.

Tre malviventi, secondo la ricostruzione degli investigatori,

hanno tentato invano di forzare il bancomat dell’agenzia Credit

Agricole, in via Abate Minichini, a Napoli. Dandosi alla fuga in

auto si sono scontrati con la pattuglia della polizia, che stava

giungendo sul posto.

Il poliziotto, immediatamente soccorso, e’ morto subito dopo il

ricovero in ospedale. Due dei rapinatori sono stati fermati, in

fuga un terzo complice.

(ITALPRESS).