Polizia municipale by night, sequestrate bici elettriche e sanzionato un locale

Ugo De Rosa | Il mese di agosto entra nel vivo e ritornano, come di consueto, alcune cattive abitudini che in realtà non si vedono solo nel mese (una volta) più caldo dell’estate, ma che in questo periodo si vedono sicuramente con maggiore frequenza. Parliamo dell’incubo bici elettriche, mezzo di trasporto diventato purtroppo pericoloso per via delle manovre spesso assurde da parte di chi li guida. In tanti casi sono bambini o ragazzi, ma anche gli adulti si sentono in diritto di non seguire le norme basilari del codice della strada soltanto perché sono alla guidi di una bici che però, in quanto elettrica, non è tanto diversa dai ciclomotori. I problemi peggiori, tuttavia, si registrano nelle zone a traffico limitato.

A tutta velocità si sfreccia lungo le strade del Corso Vittoria Colonna e del borgo antico di Ischia Ponte, ma non solo. Prima con le ordinanze e poi con i controlli, il comune di Ischia prova a mettere un freno alla guida sregolata di questi mezzi soprattutto a tutela dei cittadini e turisti che con la ZTL attiva approfittano per passeggiare. Anche durante la notte il via vai di bici non si ferma e quasi sempre diventa anche occasione di disturbo per la quiete pubblica. L’episodio più recente risale alla notte di sabato. Gli agenti della Polizia Municipale di Ischia guidati dal Comandante Chiara Romano, sono intervenuti in via Edgardo Cortese dove un uomo circolava a velocità sostenuta ignorando il divieto di circolazione delle bici elettriche con la ZTL attiva. Fermato l’uomo – non residente sull’isola – gli agenti hanno sottoposto a fermo amministrativo di 30 giorni la bici elettrica.

Gli agenti hanno poi svolto gli adempimenti del caso nonostante l’uomo, evidentemente alterato per il provvedimento, continuasse ad imprecare e ad alterarsi per l’accaduto. Essendo le 2:00 di notte, la Polizia Municipale ha invitato il proprietario della bici a calmarsi per non aggravare ulteriormente la sua situazione che fortunatamente non ha avuto risvolti peggiori. Nel corso della giornata erano già state sequestrate altre quattro biciclette elettriche che continuano a rappresentare un pericolo per i pedoni che passeggiano lungo le strade del centro cittadino e, come nel caso della bici sequestrata in piena notte, creano spesso disturbo alla quiete dei cittadini e dei turisti che soggiornano nel centro cittadino.

La Polizia Municipale fa sapere che continuerà ad assicurare vigilanza e controllo sul territorio, anche nelle ore notturne. C’è da assicurarsi che le strade del centro non vengano letteralmente controllate dai soliti gruppi di ragazzi che aspettano il proprio turno per andare a dormire, scovando magari eventuali affittanze abusive. Un lavoro che è possibile portare avanti solo con la stretta collaborazione di tutte le Forze dell’Ordine. Intanto, prosegue la lotta del comune di Ischia ai locali che non rispettano le ordinanze sulla musica. La Polizia Municipale di Ischia, sempre nella notte di sabato, ha verbalizzato un locale di Riva Destra che alle 2.30 continuava a suonare in spregio alle ordinanze in vigore. Non è il primo provvedimento e non sarà sicuramente l’ultimo.