Polizia, controlli nel fine settimana a Ischia

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato di Ischia hanno intensificato i controlli finalizzati a garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti presenti sull’isola.

Nel corso dell’attività, hanno identificato 136 persone, controllato 59 veicoli sottoponendone 4 a fermo amministrativo e contestato 15 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e mancata copertura assicurativa.

Infine, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.