Polizia, controllate 105 persone, 8 denunciati

Gli uomini della polizia di Stato hanno controllato ben 105 persone denunciandone 8 ai sensi del DPCM.

Nel dettaglio 2 ragazzi 28 e 19 anni su bici elettriche venivano fermati e denunciati da

dipendenti autopattuglia sul lungomare di Casamicciola Terme che tornavano

a casa dopo essersi fermati l’intera giornata a casa di amici in Lacco Ameno.

In Casamicciola Terme località Perrone veniva identificato e denunciato una

persona sorpresa a ballare sulla pubblica via durante un flash mob, mentre

un giovane di Lacco Ameno veniva denunciato per essersi recato a

Casamicciola Terme dalla propria fidanzata.