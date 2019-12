Polizia, cambio al vertice. Saluta Mannelli, arriva la dott.ssa Ferrara

Il vicequestore aggiunto Alberto Mannelli lascia il commissariato di Ischia per guidare quello, più metropolitano di Bagnoli. Una promozione che passa per lunghi quattro anni e mezzo da pendolare alla guida del commissariato di Polizia di Ischia.

Un lungo lavoro che ha visto gli agenti di Ischia affrontare diversi momenti critici. Il terremoto del 2017, il G7 ma anche la lotta allo spaccio di sostante stupefacenti, al crescente numero di denunce per maltrattamenti in famiglia fino alla delicata pratica delle demolizioni degli abusi edilizi.

Un periodo di tempo in cui il dottor Mannelli ha saputo ben gestire i rapporti con la cittadinanza e con le forze dell’ordine.

I saluti ufficiali dal prossimo 7 gennaio quando, invece, il commissariato di Ischia tornerà ad essere a guida femminile. Ischia, infatti, si troverà ad accogliere la dottoressa Antonietta Ferrara. Buon lavoro a tutti. Al dottor Mannelli e alla dottoressa Ferrara.