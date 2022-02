Politica. Vicente Schiano confermato coordinatore dell’isola di Ischia per il “Popolo della Famiglia”

Il nostro Vicente Schiano è stato confermato quale coordinatore per l’isola di Ischia del movimento politico “Popolo della Famiglia”.

Ad essere premiato è stato il suo impegno sul territorio e anche oltre.

“E’ con immenso piacere che porto il mio sostegno e auguro buon lavoro a Vicente Schiano – dichiara Mirko DeCarli, consigliere nazionali de Il Popolo della Famiglia che presto sarà a Ischia – che ha svolto un lavoro molto importante nelle competizioni politiche e amministrative, portando risultati tra i più alti del Popolo della Famiglia”.

IL COMUNICATO

“Nel segno dei valori, incominciamo a strutturarci nella Provincia di Napoli. La famiglia deve tornare ad essere centrale nell’agenda politica del Paese” – queste le parole del Coordinatore della Provincia di Napoli Fabio Riccio a margine della riunione tenuta con Massimiliano Esposito Coordinatore regionale del movimento in Campania e con Vincenzo Quarantiello Coordinatore cittadino di Napoli, in cui sono state gettate le basi per rilanciare sul territorio, organizzare e strutturare per tempo la prossima sfida elettorale del 2023 che vedrà impegnato il partito in più comuni della regione e per le Politiche. Nell’occasione, stati nominati coordinatori dal Coordinatore Nazionale Nicola Di Matteo, Antimo Ceparano (scrittore attore e poeta con all’attivo più di 15 libri oltre a testi musicali) come nuovo referente per la Città di Casalnuovo di Napoli , Patrice Lauzeral (imprenditore) per la Città di Vico Equensee Vicente Schiano (Presidente dell’Associazione Ischia PER La Vita) per la Città di Ischia

“Una nuova squadra che possa impegnarsi sul territorio per le nostre tradizionali battaglie a favore delle famiglie, dei bambini, degli anziani e di tutti coloro che, anche a causa delle recenti disposizioni vessatorie del governo per la pandemia, siano oggi in particolare difficoltà” concludono i dirigenti.