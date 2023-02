Politica. Stani Verde: “Ci stiamo sostituendo ad un’amministrazione inadeguata, quella di Forio”

L’incontro col giudice Catello Maresca ha di fatto segnato, anche se non ufficialmente, l’inizio della campagna elettorale a Forio. A margine dell’evento, organizzato dal leader dell’opposizione consiliare, Stani Verde, il noto magistrato a lungo impegnato nella lotta in prima linea contro la criminalità organizzata aveva spiegato che quella con Verde «è un’amicizia veicolata da amici comuni. Stani fa parte delle tante persone dell’isola che lottano per il loro territorio e che lo fanno con quella passione che è indispensabile che venga unita ad altri elementi. Oggi anche la politica talvolta perde questi ingredienti. Io credo che la passione per il territorio e il modo in cui si affrontano le cose sia un elemento importante, un buon inizio per poi arrivare a dei risultati che i cittadini aspettano e a cui hanno anche diritto».

A sua volta, Stani ha spiegato le ragioni e gli obiettivi dell’iniziativa svoltasi lunedì pomeriggio all’hotel Royal Sunset: «Abbiamo pensato – ha spiegato Verde – a questo evento perché secondo noi era il momento giusto per parlare di argomenti scottanti, che spesso vengono quasi schivati da chi amministra: parliamo soprattutto di legalità, ma anche di trasparenza, argomenti e parole chiave che dovrebbero essere il fulcro di un’amministrazione. Per questo non potevamo scegliere ospite migliore di Catello Maresca, ha fatto della legalità il suo motivo di vita, ed è uno dei giudici più importanti d’Italia. Non a caso egli è colui che ha inferto alla mafia i colpi più forti, e noi siamo orgogliosi di questa presenza qui a Forio in un momento così difficile per la nostra isola».

Molta gente è intervenuta all’appuntamento che a molti è sembrato dare il via alla “competizione” delle amministrative, ma Stani Verde ha precisato: «Sicuramente questo evento da molti verrà legato alla campagna elettorale, perché a livello temporale è ormai imminente. Tuttavia noi l’abbiamo organizzato perché veramente sentivamo in questo momento di dover toccare dei temi importanti che spesso, ripeto, vengono trascurati non si sa per quale motivo, o forse lo possiamo immaginare, perché qualcuno con la legalità non ci va proprio d’accordo».

C’è chi ha fatto notare che questo è sembrato in qualche modo un attacco alla maggioranza, dunque anche se non si tratta di campagna elettorale, è comunque un atto di politica e opposizione, in quanto nell’attuale ruolo di minoranza in consiglio comunale ha portato la compagine di Verde a essere sensibili su vari temi, dalla libertà di fare impresa, a quella di poter esprimere il proprio pensiero, in quanto lo stesso Verde aveva già più volte sottolineato il silenzio da parte dei protagonisti del settore imprenditoriale di Forio: «Spesso – ha continuato Stani – veniamo tacciati di essere quelli che non fanno proposte e che si lamentano soltanto. In realtà il grido di dolore che lanciamo ogni giorno dai banchi del consiglio comunale e dalle strade, è del tutto inascoltato da chi dovrebbe mettere in campo delle iniziative importanti, per contrastare fenomeni come quello che è accaduto a Monterone, cioè l’aggressione contro un ragazzo. Allora, in questo caso forse è vero che ci stiamo quasi sostituendo a un’amministrazione inadeguata.

Tuttavia ormai non guardiamo più all’amministrazione in carica, perché stiamo facendo solo il conto alla rovescia, non soltanto noi ma tutta Forio ormai è stanca. Stiamo pensando soprattutto a mettere al centro il cittadino, per questo parliamo di trasparenza: c’è un bisogno di trasparenza per poi coinvolgere il cittadino, il quale deve essere messo a conoscenza delle cose e coinvolto attivamente. Con questa iniziativa mi sembra che stiamo partendo col piede giusto».