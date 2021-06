Politica. Nasce “Primavera foriana”, il nuovo progetto di Nicola Manna

A Forio si costituisce un nuovo movimento politico. A dare vita al raggruppamento, Nicola Manna e il suo gruppo, dopo le precedenti esperienze, l’ultima del 2018. E così, in netto anticipo rispetto alle prossime amministrative del 2023, scende nuovamente in campo.

Così Manna spiega l’iniziativa: «”Primavera foriana” è il movimento politico che si è costituito poche settimane fa. Un movimento politico innovativo, aperto all’ascolto, che ha l’ambizione di incarnare quelle aspettative del popolo foriano. Questo progetto politico riparte dall’esperienza maturata tre anni fa, con la nostra candidatura alle elezioni amministrative foriane del 2018 con la lista Aria Nuova, che io ho avuto l’onore di capeggiare. Il coraggio, l’ambizione, l’amore per questo paese spinsero quelle Donne e quegli Uomini a stilare un programma di innovazione politica e culturale per Forio. Quella esperienza non è stata archiviata. E’ il punto di partenza per arricchire questo territorio, con idee, proposte e iniziative costruttive nell’interesse del paese. I protagonisti devono essere i cittadini foriani. Questo movimento politico sarà aperto al contributo da parte dei giovani, dei meno giovani, stranieri residenti nel nostro comune, uomini e donne che hanno a cuore l’interesse del nostro territorio. “Primavera foriana” sarà protagonista nel panorama politico del territorio, partendo dall’intransigenza nella difesa di quei valori e di quegli ideali che sono stati alla base dell’impegno politico che ha contraddistinto molti di noi. “Primavera foriana” non è l’ennesimo esperimento nato nella galassia dei movimenti politici. E’ un ambizioso, certamente sì, coraggioso, ma anche estremamente nobile tentativo di dare la voce autentica al nostro popolo, di ridare alla politica una speranza e alle nuove generazioni un futuro da protagonisti. Non ci sottrarremo al dialogo poiché ciò che conta è FORIO e i cittadini foriani».