Politica locale a Ischia: sempre più facile starne fuori | #4WD

In un tempo in cui l’impegno civile sembra sbiadire nel disincanto e la partecipazione politica locale appare più come un peso che come una vocazione, riflettere sulle ragioni che allontanano sempre più cittadini — in particolare giovani e professionisti — dalla cosa pubblica diventa necessario, soprattutto in realtà complesse e delicate come quella isolana di Ischia.Partecipare attivamente alla politica locale, oggi, significa quasi sempre accettare un patto difficile: privarsi di tempo prezioso, spesso sottratto alla famiglia, al lavoro o al proprio benessere personale, per tuffarsi in un contesto percepito come faticoso, lento, poco trasparente e a tratti ostile. Il prezzo, per chi tenta di portare idee nuove, è alto: ostacolato da logiche clientelari ancora fortemente radicate e da una diffidenza generalizzata verso chi si propone come “alternativo”, il “motivato” finisce per sentirsi un corpo estraneo.Ischia, con le sue contraddizioni — la bellezza naturale che si scontra con un assetto urbanistico spesso trascurato, la forza del turismo che convive con un tessuto socioeconomico fragile — diventa un microcosmo emblematico di questa difficoltà. L’amministrazione locale, per sua stessa natura, richiederebbe uno sforzo continuo di ascolto, progettazione, mediazione. Ma chi accetta questa sfida si ritrova spesso solo, bersaglio di critiche gratuite o di ostilità preconcetta. E se da un lato l’impegno civico dovrebbe essere un atto di amore verso la propria comunità, dall’altro l’ambiente culturale e politico attuale finisce per scoraggiare anche i più volenterosi.Soprattutto i giovani e i lavoratori impegnati professionalmente sono i primi a percepire l’inadeguatezza del contesto politico locale rispetto alle proprie aspirazioni. In una società che richiede flessibilità, competenza, visione, la politica isolana continua a muoversi con lentezza, schiacciata da logiche elettorali cortissime, dove il consenso si costruisce più con la promessa che con il progetto. E così, chi ha strumenti, competenze e senso critico, si ritrae, osserva da lontano, spesso con disillusione.Questa rinuncia silenziosa ha però un prezzo altissimo: l’assenza progressiva di alternative credibili. L’opinione pubblica, già fiaccata da una generale sfiducia nei confronti della classe dirigente, resta orfana di figure adeguate (sia chiaro, non necessariamente nuove), di volti in grado di intercettare bisogni reali e costruire visioni condivise. In un certo senso, è proprio l’allontanamento dei “migliori” a rendere più saldi e duraturi i meccanismi di potere esistenti: chi amministra si trova spesso senza un reale contraddittorio, anche interno, e il dibattito politico si svuota di contenuti, trasformandosi in pura gestione dell’ordinario.In una comunità come quella ischitana, dove certi problemi sono sotto gli occhi di tutti, ci sarebbe un disperato bisogno di forze alternative, competenti e appassionate. Eppure, queste forze faticano ad emergere, non perché manchino le persone capaci, ma perché manca un contesto che le accolga, le sostenga, le protegga e le valorizzi. Un risultato, questo, che va oltre la pigrizia e l’egoismo del singolo, ma frutto di un sistema che, nel tempo, ha reso più facile restare a guardare che scendere in campo. In assenza di una cultura del servizio pubblico come responsabilità collettiva, la politica diventa sempre più territorio di pochi: chi ha interessi da difendere, chi si adatta alle regole del gioco, o chi non ha nulla da perdere.Eppure, proprio nei piccoli centri come Ischia, la politica dovrebbe essere un momento di incontro, di riscatto e di speranza. Ma finché restare fuori sembrerà più sensato che entrare, sarà difficile costruire un futuro diverso dal presente che ci appartiene.