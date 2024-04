Politica. Carlo Calenda: “Nessun problema per il 4%, obiettivo i voti del terzo polo”

Abbiamo 3 obiettivi per l’Europa: riaprire il MES sanitario, la linea di credito di 38 miliardi di euro che Bruxelles ci aveva dato prima del covid da spendere per la nostra sanità che oggi è a pezzi e che non abbiamo mai preso per scelta dei 5 stelle e della destra che erano contrari poi un esercito europeo comune, che ci permetta di spendere meno soldi per la difesa (che complessivamente costa ogni anno 240 miliardi ai paesi europei) ma essere più forti ed infine riscrivere la normative ambientali.

Prendiamo l’esempio delle case green, una norma che farà spendere decine di miliardi agli italiani, soldi che non hanno”: lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda stasera ad Ischia dove è arrivato per la presentazione del suo ultimo libro “Il Patto” e per lanciare ufficialmente la candidatura alle prossime elezioni europee di Giosi Ferrandino, europarlamentare uscente ed attuale sindaco di Casamicciola.

Rispondendo poi ad una domanda sull’inchiesta che ha coinvolto il ministro del Turismo Santanchè Calenda ha affermato “Abbiamo ormai evidenza che Daniela Santanchè ha usato impropriamente i fondi della cassa integrazione durante il covid e si deve dimettere.”

Sui sondaggi per le europee, che vedono negli ultimi giorni Azione in risalita e vicina al livello che permetterebbe di superare lo sbarramento Calenda conclude: “Prima delle politiche ci davano al 2,1% e poi abbiamo preso l’8% dei voti, per le amministrative a Roma ci accreditavano del 5% mentre alla fine siamo arrivati al 20%: un giorno scriveremo come sono fatti i sondaggi e da chi sono pagati ma intanto non c’è alcun problema per lo sbarramento ma il nostro obiettivo non è il 4% dei consensi. Noi dobbiamo prendere i voti che ha preso il terzo polo, cioè quelli che ho preso io alle ultime elezioni, quello è il nostro vero obbiettivo”