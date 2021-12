Polemica Goffredo-Fiorito: si litiga sulla sicurezza stradale

E sulla sicurezza stradale arrivano i primi schiaffi tra chi deve avere la scena. Da una parte Fabrizio Fiorito di “Adesso Ischia”, dall’altra Mario Goffredo e gli altri del “Comitato La Strada del Buonsenso”. Uno scontro a chi è più bravo e più bello e chi fa meglio per mettere in sicurezza le nostre strade.

Partiamo dall’ultimo atto. Il comunicato di smentita di Goffredo & co nei confronti di Fabrizio Fiorito e Marco Trofa di “Adesso Ischia”.

«Il Comitato La Strada del Buonsenso – si legge nel comunicato stampa – apprende dai comunicati stampa diffusi nella giornata del 10/12 che taluni partecipanti all’incontro tenutosi all’hotel Re Ferdinando in data 09/12 si sono qualificati come appartenenti al movimento Adesso Ischia, che si presenta all’esterno come organizzazione politica e laboratorio politico futuribile. Precisa che l’incontro è stato richiesto da un gruppo di mamme e altri cittadini, i quali hanno rappresentato l’esigenza di volersi incontrare con il Comitato in qualità di privati cittadini e/o genitori desiderosi di partecipare alle iniziative per la sicurezza stradale e l’educazione alla guida. Precisa altresì che il Comitato è aperto a chiunque manifesti unitarietà di intenti e sia in grado di proporre concrete azioni ed individuare soluzioni, e ringrazia anche per le lodi lusinghiere tessute nel comunicato, ma per Statuto, oltre che per convincimento dei soci fondatori e degli aderenti, intende restare lontano da qualsivoglia coinvolgimento di natura politico – elettorale, che nella fattispecie non era stato palesato. Ci sorprende, pertanto, il comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook di Adesso Ischia e diffuso da organi di stampa, in quanto non concordato né preventivamente comunicato allo scrivente Comitato.»

Ma cosa aveva scritto Fiorito? Ecco il comunicato della discordia.

«Sicurezza stradale: Adesso Ischia c’è! “Adesso Ischia” ha le idee chiare sulle problematiche della sicurezza stradale sulla nostra isola. Ieri, con il nostro coordinatore Fabrizio Fiorito, abbiamo partecipato, presso l’Hotel Re Ferdinando di Ischia, ad un interessante incontro organizzato dall’Associazione “La Strada del Buonsenso” che dal 2019 si è attivata, in maniera assolutamente lodevole, per un tavolo propositivo permanente con le amministrazioni locali, nonché per promuovere l’educazione stradale e civica nelle scuole di ogni ordine e grado.

“Adesso Ischia” concorda che per tentare di ridurre il numero delle vittime della strada occorre potenziare l’organico della polizia locale e la collaborazione con le altre forze dell’ordine ed utili sono le occasioni di confronto con la platea dì studenti sui temi dell’educazione stradale e civica. Ma ritiene che, per ottenere rapidamente concreti risultati, sia fondamentale porre in essere ogni iniziativa possibile per l’installazione di sistemi di rilevazione della velocità veicolare fissi (i cosiddetti Autovelox), nei tratti stradali a maggior scorrimento e pericolosità.

A tal proposito, di concerto con l’associazione “La Strada del Buonsenso” e le rappresentanze studentesche presenti all’incontro (che hanno avuto il merito innegabile, con le loro iniziative, di creare attenzione verso il tema della sicurezza stradale sulla nostra Isola) si avanzerà richiesta per un incontro con il Prefetto di Napoli al fine di ottenere i provvedimenti utili all’installazione normativamente inoppugnabile degli autovelox fissi, nella convinzione che i sistemi di controllo e repressione siano gli unici rimedi che possono produrre risultati concreti nell’immediato.

Occorre attivarsi da subito e con dispiacere si rileva che neanche l’eco delle recenti tragedie ha smosso il torpore di molte amministrazioni comunali e di una larga parte dell’opinione pubblica. Ci attendiamo che tutte le amministrazioni e i consigli comunali possano unirsi a questa iniziativa ed iniziare, senza enfasi, a porre in essere azioni serie e concrete per rendere le nostre strade più sicure e vivibili.

“Adesso Ischia” c’è adesso!»