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Pole di Verstappen ad Abu Dhabi, poi Perez e le Ferrari

Redazione Web
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ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – Il campione del mondo in carica, l’olandese Max Verstappen (Red Bull), partirà in pole nel GP di Abu Dhabi con il tempo di 1’23″824. Secondo il messicano, compagno di scuderia, Sergio Perez a 228 millesimi. Terza e quarta posizione per le Ferrari del monegasco Charles Leclerc, a 268 millesimi, e dello spagnolo Carlos Sainz, a 418. Quinto Lewis Hamilton (Mercedes) a 684 millesimi. Sesto George Russell (Mercedes) a +0″687. Settimo Lando Norris (McLaren, +0″945), ottavo Esteban Ocon (Alpine, +1″006), Sebastian Vettel (Aston Martin, +1″137) è nono, decimo Daniel Ricciardo (McLaren) a 1″221.
– foto LivePhotoSport –
(ITALPRESS).
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